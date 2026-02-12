Espana agencias

Vox pierde uno de sus tres senadores con las nuevas designaciones de la Asamblea extremeña

Guardar

Mérida, 12 feb (EFE).- El Grupo Mixto en el Senado se quedará con cuatro escaños, pues el senador extremeño por designación autonómica Ángel Pelayo Gordillo (Vox) ha perdido tal condición ya que el pleno de la asamblea regional celebrado este jueves, tras las pasadas elecciones, ha elegido a un diputado del PP y otro del PSOE.

Tras los comicios autonómicos de 2023 y en el marco del entonces acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox, los populares, que tenían el derecho de designar un senador autonómico, lo cedieron a la formación de Santiago Abascal, que propuso al diputado autonómico Ángel Pelayo Gordillo.

En aquellas fechas, resultaron elegidos el propio Gordillo, que sumó los votos de PP y Vox, y el socialista Guillermo Fernández Vara, quien falleció el pasado mes de octubre.

A pesar de que PP y Vox mantiene abierta la puerta a alcanzar un acuerdo para esta legislatura, un escenario similar al de 2023, los populares han optado por presentar como candidato al diputado cacereño y secretario general del PP por esta provincia, Laureano Leal.

El PSOE ha optado por Manuel Borrego, secretario general de los socialistas pacenses.

En la sesión plenaria de este jueves, la propuesta conjunta de ambos candidatos ha recibido el respaldo de PP y PSOE, Vox ha votado en contra y Unidas por Extremadura se ha abstenido.

Laureano León regresa al Senado, donde ya ocupó un escaño por la provincia de Cáceres entre 2016 y 2019, y Ángel Pelayo Gordillo pierde su condición de senador autonómico.

Estas nuevas designaciones desde Extremadura repercute en el número de senadores de Vox -que pasa de tres a dos- y, por ende, en el Grupo Mixto del Senado, que pasa de cinco a cuatro senadores.

Pelayo era portavoz de este Grupo de la Cámara Alta en más de una decena de comisiones y lideró la intervención de su grupo en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, en la que compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con este cambio, el grupo Mixto en el Senado quedará conformado por dos senadores de Vox, la senadora de UPN Mar Caballero y el senador del PP José Ignacio Landaluce, que dejó el grupo popular tras una denuncia por acoso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno dice a Vox que cuando asuman gestión de Gobierno se darán de bruces con la realidad

Infobae

Confirman 12 años de cárcel a un luchador de muay thai que noqueó a un hombre de un golpe

Infobae

El idilio de Salamanca y el escultor Xu Hongfei proyecta esta ciudad como destino en China

Infobae

Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

Infobae

Juan Bravo (PP): "Nosotros no usaremos el dinero de los españoles para invadir empresas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa