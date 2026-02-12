Vox pierde uno de sus tres senadores con las nuevas designaciones de la Asamblea extremeña

Mérida, 12 feb (EFE).- El Grupo Mixto en el Senado se quedará con cuatro escaños, pues el senador extremeño por designación autonómica Ángel Pelayo Gordillo (Vox) ha perdido tal condición ya que el pleno de la asamblea regional celebrado este jueves, tras las pasadas elecciones, ha elegido a un diputado del PP y otro del PSOE.

Tras los comicios autonómicos de 2023 y en el marco del entonces acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox, los populares, que tenían el derecho de designar un senador autonómico, lo cedieron a la formación de Santiago Abascal, que propuso al diputado autonómico Ángel Pelayo Gordillo.

En aquellas fechas, resultaron elegidos el propio Gordillo, que sumó los votos de PP y Vox, y el socialista Guillermo Fernández Vara, quien falleció el pasado mes de octubre.

A pesar de que PP y Vox mantiene abierta la puerta a alcanzar un acuerdo para esta legislatura, un escenario similar al de 2023, los populares han optado por presentar como candidato al diputado cacereño y secretario general del PP por esta provincia, Laureano Leal.

El PSOE ha optado por Manuel Borrego, secretario general de los socialistas pacenses.

En la sesión plenaria de este jueves, la propuesta conjunta de ambos candidatos ha recibido el respaldo de PP y PSOE, Vox ha votado en contra y Unidas por Extremadura se ha abstenido.

Laureano León regresa al Senado, donde ya ocupó un escaño por la provincia de Cáceres entre 2016 y 2019, y Ángel Pelayo Gordillo pierde su condición de senador autonómico.

Estas nuevas designaciones desde Extremadura repercute en el número de senadores de Vox -que pasa de tres a dos- y, por ende, en el Grupo Mixto del Senado, que pasa de cinco a cuatro senadores.

Pelayo era portavoz de este Grupo de la Cámara Alta en más de una decena de comisiones y lideró la intervención de su grupo en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, en la que compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con este cambio, el grupo Mixto en el Senado quedará conformado por dos senadores de Vox, la senadora de UPN Mar Caballero y el senador del PP José Ignacio Landaluce, que dejó el grupo popular tras una denuncia por acoso. EFE