Vox dice que no ha pedido consejerías concretas en Extremadura: "Es mentira, los sillones no son una prioridad"

Vox ha negado este jueves haber reclamado consejerías concretas para sellar un pacto para un gobierno de coalición con el PP en Extremadura, y ha alegado que "los sillones no son una prioridad" para la formación.

Así lo ha hecho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de las informaciones que apuntan a que Vox ha solicitado una vicepresidencia primera y las consejerías de Industria, Economía, Agricultura e Interior para cerrar un acuerdo en Extremadura.

"No estamos pidiendo lo que han dicho determinados medios, que no sabemos muy bien quién habrá filtrado semejante mentira, porque no es cierto que nosotros hayamos pedido ninguna consejería en concreto", ha explicado Rodríguez de Millán en una entrevista concedida a Radio Libertad, recogida por Europa Press.

La portavoz parlamentaria ha insistido en que Vox está enfocado en "un cambio de políticas" y en que si para lograrlo es necesario integrarse en un ejecutivo de coalición con el PP, así lo harán. "Pero desde luego los sillones no son una prioridad y nunca lo han sido y creo que lo hemos demostrado", ha agregado, en alusión a la ruptura de los gobiernos autonómicos con el PP en julio de 2024.

LA CULPA, DEL PP

Requerida por los escollos que impiden a la negociación avanzar, Rodríguez de Millán ha rehusado dar detalles, alegando que no forma parte del equipo negociador de Vox, pero ha recordado que los intereses de los de Santiago Abascal se orientan hacia las políticas del campo, la inmigración, la ideología de género, el gasto político superfluo y la fiscalidad, fundamentalmente.

El presidente del grupo parlamentario de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ya culpó el miércoles al PP de la "filtración de informaciones oportunamente manipuladas", en referencia a las supuestas peticiones de Vox, y advirtió de que, así, las negociaciones "no van a ningún lado". Pero él dijo que esos reclamos fueron "las primeras posturas" del partido.

Por otro lado, Rodríguez de Millán ha arremetido contra la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, por abonar la posibilidad de que el PSOE se abstenga para facilitar un gobierno en solitario en minoría del PP. "Les da igual ocho que ochenta", ha lamentado la portavoz parlamentaria.