Moreno dice a Vox que cuando asuman gestión de Gobierno se darán de bruces con la realidad

Sevilla, 12 feb (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha avisado este jueves a Vox que si finalmente "asumen la responsabilidad" en alguno de los gobiernos de Extremadura o Aragón, o en otras comunidades en el futuro, "se darán de bruces con la realidad" que supone enfrentarse a una gestión.

Moreno ha salido de esta forma al paso de las críticas vertidas por el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento, donde ha criticado la "falta de previsión" por parte del Ejecutivo andaluz ante los efectos del temporal que ha afectado a Andalucía.

"No sé lo que van a hacer si asumen responsabilidades de gobierno en el futuro en otras comunidades", ha señalado el presidente andaluz, quien se ha mostrado convencido de que Vox "se va a dar de bruces con la realidad, y la realidad es imparable", por lo que tendrán que "tragarse muchas de las palabras que han vertido aquí".

Según el presidente de la Junta, cuando Vox se enfrente a una gestión y a los tiempos de una administración y a cómo hacer las cosas "se dará cuenta que las cosas que decían eran erróneas", por lo que en estos momentos en los que están negociando entrar en algunos gobiernos "estaremos pendientes de lo que hacen".

Manuel Gavira ha advertido a Moreno de que en crisis como las del temporal "no todo es el chaquetón, las botas y las fotos" y le ha reprochado que desde el Ejecutivo autonómico no se hayan hecho las infraestructuras que "están demandando" los andaluces para que "no vuelva a pasar lo mismo".

El líder de Vox ha indicado que el Gobierno andaluz "ha dejado la mitad de su trabajo sin hacer", y ahora la obligación del Gobierno autonómico es decirle a los ciudadanos cuándo recibirán las ayudas porque las del temporal de hace dos años "aún no han llegado" a los afectados. EFE