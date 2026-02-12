La confirmación del Bayern, la insistencia del Dortmund y la jornada en 5 focos

Iñaki Dufour

Madrid, 12 feb (EFE).- La confirmación del Bayern Múnich, la insistencia del Borussia Dortmund, la prueba de líder del París Saint-Germain ante el Rennes, el desafío del Juventus al Inter y la obligación del Nápoles contra el Roma son cinco focos de la próxima jornada en las grandes ligas europeas, sin acción en Inglaterra, porque se disputa la cuarta ronda de la Copa FA.

Viernes 13 de febrero. 19:00 CET/18:00 GMT. Rennes-PSG.

Ganador incontestable contra el Olympique de Marsella y enfrentado al Mónaco en las próximas dos semanas por los octavos de final de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain adelanta al viernes su duelo contra el Rennes. Una prueba de líder, contra la persecución del Lens y en un choque con un rival complejo, que es sexto en la tabla pese a su secuencia actual de tres derrotas.

La duda es el once de Luis Enrique Martínez, con recursos de sobra para rotar con la mirada en la Liga de Campeones, pero también advertido por todo lo que le costó ganar en su última salida en Estrasburgo (1-2). El PSG suma siete victorias seguidas desde su derrota en Mónaco, a donde vuelve en la Champions.

Viernes 13 de febrero. 20:30 CET/19:30 GMT. Borussia Dortmund - Mainz

A seis puntos del liderato de la Bundesliga del Bayern Múnich, el Borussia Dortmund debe insistir en la presión sobre el vigente campeón. El equipo de Nico Kovac, ganador apurado la pasada semana en Wolfsburgo, recibe en el Signal Iduna Park al Mainz, decimocuarto, para abrir la vigésimo segunda jornada de la Bundesliga.

Mientras el Dortmund suma 14 partidos sin perder, con cinco triunfos seguidos en la actualidad, y aguarda la llegada del Atalanta en la Liga de Campeones, el Mainz viaja con tres victorias consecutivas en las últimas tres jornadas, aunque aún acechado por la zona de descenso o promoción, a apenas dos puntos pese a su reacción actual. En dos jornadas, el Borussia Dortmund recibirá al Bayern.

Sábado 14 de febrero. 15:30 CET/14:30 GMT. Werder Bremen - Bayern

Dos jornadas seguidas sin vencer habían puesto en duda al Bayern Múnich, que tenía ganada la Bundesliga hace un mes, pero ahora no tanto, con solo seis puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. En ese paisaje, su último 5-1 al Hoffenheim, tercero, fue una demostración de autoridad para sí mismo y para el resto que pretende desafiar al conjunto dirigido por Vincent Kompany.

La confirmación debe ser este sábado en Bremen. El Werder es el antepenúltimo de la clasificación, actualmente en promoción de descenso, pero, además, encadena once jornadas sin ganar, desde el pasado noviembre, cuando se impuso por 2-1 al Wolfsburgo en su última victoria en casa.

Sábado 14 de febrero. 20:45 CET/19:45 GMT. Inter-Juventus

A las puertas de sus compromisos en los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, con el Inter rumbo a Bodo y el Juventus a Estambul para medirse al Galatasaray, su duelo en la Serie A define cómo de firme es el liderato del conjunto ‘neroazzurro’, con cinco victorias seguidas y doce jornadas sin perder, y cuáles son las posibilidades de la ‘vecchia signora’, cuarto tras una sola derrota en diez citas ligueras.

No le ha ganado el Inter al Juventus en ninguno de sus últimos tres enfrentamientos. La primera vuelta de esta campaña, el pasado 13 de septiembre, la Juve lo venció por 4-3 en Turín, con dos goles en los últimos diez minutos que dieron la vuelta a un 2-3 en contra.

Domingo 15 de febrero. 20:45 CET/19:45 GMT. Nápoles - Roma

El Nápoles, el vigente campeón, está al borde del margen que diferencia competir o no por el campeonato italiano. Sus nueve puntos por detrás del Inter lo mantienen en ese límite difuso, que solo la victoria aclara algo más, como también le ocurre al Roma, su rival dominical, a doce puntos de la cima.

Su irregularidad los ha relegado de la cumbre que ocuparon tanto uno como otro en un momento de la temporada. El Nápoles es hoy tercero, tras ganar cinco de sus últimos diez choques en la Serie A. El Roma es quinto, porque perdió cinco de sus últimos doce compromisos en este torneo. EFE