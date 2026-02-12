La Castellón Gravel pone en juego la clasificación directa para el Mundial y el Europeo

Llucena (Castellón), 12 feb (EFE).- La Castellón Gravel Race Orbea, una de las pruebas más destacadas del calendario internacional de las UCI Gravel World Series, que se disputará los próximo 21 y 22 de febrero en Llucena, pondrá en juego la clasificación directa para el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa de la especialidad.

La prueba contará con un pelotón de 850 corredores inscritos, procedentes de 32 países, lo que supone un récord de participación internacional que deberá enfrentarse a un trazado que combina potencia, resistencia y habilidad técnica.

La Castellón Gravel Race Orbea cuenta con una lista de participantes de auténtico prestigio internacional, con figuras consagradas del ciclismo profesional y grandes referentes actuales del gravel.

Entre los nombres más destacados sobresalen ciclistas con palmarés de primer nivel como Keegan Swenson, campeón del mundo de XCM 2025; Thomas De Gendt, ganador de etapas en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España; Romain Bardet, con podio en el Tour de Francia y cuatro victorias de etapa, uno de los nombres más reconocidos del ciclismo internacional; Mads Würtz Schmidt, campeón de Europa de Gravel 2025 y el español Alejandro Valverde, campeón del mundo en ruta en 2018, con 133 victorias como profesional y ganador de las dos ediciones disputadas de la Castellón Gravel Race.

En la categoría femenina, la prueba contará también con una participación de máximo nivel, encabezada por algunas de las mejores corredoras del panorama internacional como Sofia Gómez, vencedora de pruebas tan prestigiosas como la Cape Epic y The Traka; Carolin Schiff, vigente ganadora de la Castellón Gravel Race, que buscará revalidar su triunfo; Marta Tora, campeona de España de gravel 2025; Rosa Klöser y Karolina Migon, ganadoras de las dos últimas ediciones de la Unbound Gravel 2025. EFE