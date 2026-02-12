Koldo y Ábalos piden enviar el juicio a la Audiencia Nacional y si no consultar a Europa

Madrid, 12 feb (EFE).- Las defensas del exasesor Koldo García y del exministro Jose Luis Ábalos han pedido este jueves al Tribunal Supremo que remita el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional y, de lo contrario, que consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar esta causa.

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, presentó el miércoles, un día antes de la audiencia preliminar que se celebra hoy en el Supremo, un escrito en el que solicita la suspensión del procedimiento para plantear esta cuestión prejudicial, si bien este martes ya había pedido al alto tribunal que remitiera la causa a la Audiencia Nacional sin necesidad de consultar a Europa, dos cuestiones a las que se ha sumado la defensa del exministro.

Ya en la audiencia, la letrada ha explicado que el único argumento para mantener "de forma arbitraria" la competencia en el Supremo es un acuerdo de diciembre de 2014 que fija la competencia en el auto de apertura de juicio oral, aunque el diputado renuncie después, que es precisamente lo que ha ocurrido con Jose Luis Ábalos.

En su opinión, "la apertura del juicio oral es un criterio que se ha puesto como cualquier otro", por eso ha cuestionado "si ese acuerdo tiene rango de ley" para decidir qué ocurre con este caso.

"No se trata de dilatar el procedimiento todo lo que se pueda, sino que es una cuestión de orden público, de derecho al juez predeterminado por la ley", ha añadido, no sin recordar que ella lleva la defensa de Koldo, su exmujer y su hermano en el mismo contexto pero en tribunales diferentes -Audiencia Nacional y Supremo- lo que genera una "indefensión tremenda".

Por eso, ha instado a la suspensión de la vista, para que el tribunal decida si remite o no este caso a la Audiencia Nacional, donde "el juicio ya no sería inmediato", "el riesgo de fuga desaparecería" y, por tanto, procede excarcelar a Koldo García

En caso de que el tribunal rechace esta petición, ha solicitado que el Supremo eleve una cuestión prejudicial al TJUE, no sin advertir de que, de lo contrario, acudirá en amparo al Tribunal Constitucional, pondrá una queja a la Comisión Europea y abrirá la puerta, incluso, a un procedimiento de sanción contra España.

Por su parte, el abogado Marino Turiel, que se ha adherido a la petición de la defensa de Koldo, ha querido dejar claro que "no hay una intención de dilatar el procedimiento" con esta maniobra sino una "legítima salida" porque Ábalos ya no es aforado.

Al respecto, ha manifestado que el contexto que se empleó en aquel acuerdo de 2014 "no es el mismo caso", que "el acuerdo no es una norma que debe ser aplicada" y que "un criterio reglamentista no puede oponerse a un derecho fundamental", por lo que corresponde remitir el caso a la Audiencia y poner en libertad al exministro, por los mismos motivos que ha argumentado la letrada de Koldo.

El letrado, por otra parte, ha dicho que "existe una exacerbación de la imputación del exministro basada unicamente en la declaración del coinvestigado", en alusión a Aldama, hasta el punto de que "se ha utilizado una conformidad para hacer un escrito de acusación", porque el fiscal ha empleado declaraciones del "confeso", solicitando para él una tercera parte de la pena con los mismos delitos

Pero el letrado de Aldama ha respondido que "no existe ningún acuerdo de plano" con la Fiscalía, si no que solo se "ha acogido a una norma penal que le concede beneficios penales porque la actual política criminal es lo que quiere", por su colaboración.

Koldo y Ábalos que se encuentran escoltados por policías, han llegado a las 10:30 horas en el furgón policial que les ha trasladado desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran desde el pasado 27 de noviembre en calidad de presos preventivos, tras intentar sin éxito comparecer en la vista por videoconferencia, al alegar problemas de salud. EFE