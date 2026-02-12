Diputación Valencia CA defienden su título este sábado en el Luis Puig de Valencia

Valencia, 12 feb (EFE).- La 45ª edición del Campeonato de España de Clubes femeninos, Copa Iberdrola, se celebra este sábado en el Palau Velódrom Luis Puig donde el Diputación Valencia CA buscará revalidar la corona para sumar su 29º título y además como equipo anfitrión.

El equipo valenciano, el más laureado en la competición, tendrá como su principal rival al Facsa-Playas de Castellón, campeón en 2020, 2021 y 2024, en una edición en la que también aspiran a todo el F.C. Barcelona, At. San Sebastián, Atletismo Piélagos, Grupompleo Pamplona At., Trops-Cueva de Nerja y Unicaja Jaén Paraíso Interior.

La competición se desarrollará desde las 17:30 horas hasta las 19:55 horas, con un total de trece pruebas, cerrando el programa el relevo 4x400 metros.

Las anfitrionas presentan un bloque de enorme solidez y talento internacional. En triple salto competirá la cubana Liadagmis Povea, doble finalista olímpica y mundial, y vigente subcampeona del mundo short track (Nanjing 2025), que ya ha debutado este año con 13.40 m y posee 14.81 m de marca personal.

En velocidad, Elena Guiu (60 m), internacional absoluta con el relevo 4x100 m y ya ha mejorado su marca personal este año (7.27 en Valencia quinta de todos los tiempos), y Esperança Cladera (200 m), plusmarquista nacional con el relevo 4x100 m y finalista en el Mundial de Tokio 2025 (quintas).

En el 400 m estará Ana Prieto, subcampeona de Europa sub23 de 4x400 m en Bergen y Paula Blanquer, líder nacional del año con 8.11 en 60 m vallas y vigente campeona de España de la especialidad, será una de las grandes bazas en las vallas cortas.

En peso tendrán a la portuguesa Eliana Bandeira, bronce en la Copa de Europa de lanzamientos en Leiria 2024 que lanzó el pasado domingo 18.58 m estableciendo su marca personal, y, además, el club contará con un bloque competitivo que se completa con Carla Masip (1500 m), Beatriz Álvarez (3000 m) y un potente relevo 4x400 m del que forma parte la olímpica Berta Segura.

El Facsa-Playas de Castellón vuelve a presentar un equipo equilibrado y con referentes internacionales. Ona Rossell competirá en 60 m, mientras que Esther Navero (200 m), campeona nacional short track en 2023 y 2024, y Carmen Avilés (400 m), integrante del relevo 4x400 m finalista europea en Roma 2024, liderarán la velocidad larga.

En mediofondo, Andrea Rodríguez (800 m) y Mara Rolli (1500 m), ambas internacionales en el Europeo sub23 de Bergen 2025, y Rolli subcampeona de Europa por equipos en el Eurocross de Lagoa 2025 y séptima en el Mundial de cross de Tallahassee 2026.

En 60 m vallas, Claudia Villalante, campeona nacional en La Nucía 2024 (100 m vallas), llega a una centésima de la líder del año Paula Blanquer (8.12 y 8.11 respectivamente). En pértiga, Naiara Pérez viene de proclamarse campeona nacional sub23 en Sabadell con 4.30 m estableciendo el récord del campeonato.

La múltiple campeona nacional búlgara Milena Mitkova competirá en longitud, mientras que en peso sobresale Belén Toimil, finalista europea, doble olímpica y plusmarquista nacional.

El F.C. Barcelona contará con la presencia estelar de Yulimar Rojas (triple), campeona olímpica, cuatro veces campeona mundial y plusmarquista mundial con 15.74 m logrado en Belgrado 2022, que no compite desde septiembre del pasado año en lo que será su debut invernal esta temporada.

En 60 m, Laura Martínez, campeona de España sub23 de longitud y cuarta en los 60 m hace apenas unos días, reforzará la velocidad, junto a Alba Borrero (200 m), habitual en finales nacionales en 60 m y 100 m.

En el 800 m estará Julia Maroto, campeona de España sub23 en Sabadell en 1500 m e internacional en el Europeo sub20 de Tampere 2025. En 3000 m, Claudia Gutiérrez, plusmarquista nacional sub20 (9:14.65) en esta misma pista hace unas semanas, finalista mundial por equipos de cross en Tallahassee 2026 y cuarta en el Europeo sub20 de Tampere 2025 en 1500 m.

En vallas contarán con Elba Parmo, campeona nacional en 2020 (100 m vallas), y en concursos veremos a Ona Bonet (altura), plusmarquista nacional sub20 con 1.91 m y bronce europeo sub20 en Tampere 2025, y Carmen Rosales (longitud), vigente campeona nacional bajo techo, completan el equipo.

Del resto de clubes participantes destacan en el Atlético San Sebastián el concurso de Aitana Rodrigo (60 m), campeona de España de 100 m en Tarragona 2025 y de 60 m en 2020, e Irati Mitxelena (longitud), mundialista en Tokio 2025 y líder española del año con 6.76 m (novena de todos los tiempos).

El Grupompleo Pamplona At. alineará a Gift Okunrobo (triple), campeona iberoamericana sub18; Nerea Bermejo (200 m), campeona de España en 2021 en 200 m, Laila Lacuey (longitud), bronce en el nacional de Tarragona 2025, y Fiona Mar Villarroel (peso), hija de la ex plusmarquista nacional Margarita Ramos, que en estos comienzos de temporada se ha ido ya hasta los 15.59 m para llevarse el título sub23 short track.

En cuanto al Trops-Cueva de Nerja, sus principales bazas serán Herminia Parra (400 m), integrante del relevo largo nacional, Amanda Román (1500 m), séptima con el equipo sub20 de en el Mundial de cross de Tallahassee 2026, Una Stancev (altura), vigente campeona de España al aire libre y campeona del mundo universitaria en 2025 y que con 1.84 m es la líder española del año, Ana Carrasco (pértiga), campeona de España bajo techo en 2022, que volvió a la competición el pasado sábado en Madrid saltando 4.00 m, y Sandra Ferriz (peso), combinera habitual en campeonatos nacionales.

El Atletismo Piélagos competirá con atletas de nivel como Bárbara Camblor (400 m), integrante del 4x400 m en los JJOO de París 2024; Elena Martín (1500 m); Carmen Sánchez (60 m vallas); Osasere Eghosa (triple); y Andrea Njimi Tankeu (peso), campeona de Europa sub20 de disco en Tampere 2025.

Por su parte, el Unicaja Jaén Paraíso Interior alineará a Ana Estrella de León (triple), campeona nacional en Tarragona 2025 siendo sub18 (13.15 m este año), Lucía Vaquero (200 m), Valme Prado (800 m) y Sheila Prados (60 m vallas). EFE