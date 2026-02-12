ARCOmadrid premia la trayectoria y compromiso de la Galería Elvira González

Madrid, 12 fec (EFE).- ARCOmadrid ha otorgado el II Premio Juana de Aizpuru a la Galería Elvira González, en reconocimiento a su recorrido histórico y compromiso con la feria de arte contemporáneo, que este año celebra su 45ª edición.

La galerista Elvira González abrió su galería homónima en febrero de 1994 tras dirigir durante 30 años la Galería Theo.

La galería, que hoy dirigen sus hijas Elvira e Isabel Mignoni, está especializada en arte moderno y contemporáneo europeo y estadounidense.

A lo largo de los años, Elvira González ha organizado exposiciones de artistas fundamentales como Mark Rothko, Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder, Sol LeWitt o Robert Mapplethorpe.

También ha expuesto a figuras consolidadas del arte contemporáneo como Olafur Eliasson, Miquel Barceló, Chema Madoz o Juan Uslé, entre otros.

Además, la galería colabora con museos e instituciones culturales de primer orden, dispone de un amplio fondo de obras de artistas consagrados del siglo XX y XXI y asesora en la creación de colecciones privadas e institucionales.

“Nos sentimos muy honradas en recibir este galardón por la labor de la galería y la profesión de galerista”, señalan las directoras.

“ARCO es un hogar para nosotras, la mejor plataforma que hemos tenido tanto a nivel nacional como internacional y recibir este premio nos vincula todavía más a la feria de nuestra ciudad”, comentan.

El acto de entrega del II Premio Juana de Aizpuru tendrá lugar en el transcurso de la feria, que se celebrará del 4 al 8 de marzo con la participación de más de 200 galerías españolas e internacionales. EFE