Zambrano, fuera del Alianza Lima tras la denuncia por presunta violación en Uruguay

Lima, 11 feb (EFE).- El defensa Carlos Zambrano "ha dejado de pertenecer oficialmente" al Alianza Lima, después de haber sido apartado del equipo junto a Miguel Trauco y Sergio Peña, según anunció este miércoles el club peruano, después de que fueran denunciados en enero por una violación que presuntamente cometieron en Uruguay.

En un breve mensaje publicado en la red social X, el Alianza señaló que el vínculo con Zambrano terminó "tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes".

El equipo peruano ya había anunciado la semana pasada la desvinculación de Trauco y Peña, quien ha partido a jugar por el Sakaryaspor, un equipo de la segunda división de Turquía que lucha por no descender a la tercera categoría de ese país.

Por su parte, el abogado de Zambrano en Perú, Gonzalo Hidalgo, informó el fin de semana pasado de que el jugador ha denunciado por extorsión a la joven argentina que lo acusó por abuso sexual.

En respuesta, el abogado de la mujer que denunció a los futbolistas, Luis Deuteris, calificó de "bajeza" que Zambrano haya presentado esa demanda.

El suceso ocurrió presuntamente en un hotel de Montevideo donde el Alianza Lima se encontraba concentrado en enero pasado para jugar el torneo de pretemporada Serie Río de La Plata.

Según el testimonio de la querellante, ella acudió desde Buenos Aires a pedido de una amiga que conocía a Zambrano, y se alojó en el mismo hotel del Alianza Lima, donde junto a los tres futbolistas denunciados tomaron bebidas alcohólicas antes de que supuestamente ocurriese la violación.

La semana pasada, uno de los abogados querellantes, Ignacio de Franco, informó a EFE en Buenos Aires de que la causa que investiga a los jugadores avanzó en Argentina con nuevas medidas de prueba y un pedido de la Fiscalía para que el expediente sea remitido a Uruguay, donde presuntamente sucedieron los hechos.

En ese sentido, Deuteris confirmó que el expediente fiscal ya se encuentra en proceso de ser remitido a Uruguay, donde se llevará a cabo "la pericia de los soportes informáticos que le fueron secuestrados (incautados) a la presunta amiga" de la denunciante.

"Me encantaría que la Justicia peruana investigue (también) esto hasta el final, para que se caigan las máscaras", apuntó el letrado antes de criticar que los jugadores puedan recalar en equipos de países que no cuentan con tratado de extradición con Argentina, Uruguay o Perú en caso de que los imputados rechacen comparecer ante la Justicia. EFE

