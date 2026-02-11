Sumar exige a Sánchez que salga del "inmovilismo" y apruebe la prórroga de alquileres: "El Gobierno debe ser valiente"

Un eventual aumento en la renta de los propietarios de viviendas podría situarse hoy un 82% por encima de la de los inquilinos, profundizando la brecha de desigualdad habitacional. Con este argumento, Verónica Martínez Valiente, portavoz de Sumar en el Congreso, cuestionó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia celebrada en el pleno. Según publicó la fuente original, Martínez Valiente urgió al Ejecutivo a romper el “inmovilismo” y a decretar de forma inmediata la prórroga y congelación de los alquileres cuyos contratos vencen este año, con la finalidad de proteger a quienes se encuentran en riesgo de perder su hogar por no poder afrontar subidas de hasta un 30, 40 o 50% en la renta.

El medio detalló que la portavoz advirtió a Sánchez sobre las consecuencias de la inacción ante el encarecimiento de la vivienda. Martínez Valiente planteó que el Ejecutivo debe legislar la prórroga de los contratos de alquiler por decreto, una demanda que Sumar arrastra desde octubre del año anterior, para impedir el agravamiento de la desigualdad social. “No nos digan que no dan los números, porque a día de hoy el problema no son los números, es su inmovilismo”, remarcó. Además, cuestionó que los argumentos sobre la aritmética parlamentaria obstaculicen la toma de decisiones y subrayó que la urgencia responde a la complicada situación que atraviesan miles de inquilinos.

En el transcurso de su intervención, Martínez Valiente apeló a Sánchez y a la ministra de Vivienda para que asuman una posición “valiente” y combatan la presión ejercida por los “ultrarricos” y los “fondos buitre” que concentran una amplia cartera de pisos, alterando el acceso a la vivienda. Además, propuso la aplicación de la llamada ‘tasa Zucman’, un impuesto anual del 2% para patrimonios superiores a 100 millones de euros, que, a juicio de la portavoz y de acuerdo con los cálculos citados en el medio, permitiría a España recaudar hasta 5.200 millones de euros.

Durante la misma comparecencia, Martínez Valiente insistió también en la necesidad de implementar la prestación universal por crianza como parte de una batería de políticas sociales orientadas a reducir la desigualdad. Según consignó la fuente, la dirigente de Sumar advirtió que, de no aprovechar la actual legislatura para aprobar estas medidas, podría resultar demasiado tarde, haciendo alusión al avance de la ultraderecha.

Martínez Valiente combinó sus críticas al Ejecutivo con referencias a los desafíos políticos del momento, señalando que no basta con los anuncios o la retórica contundente ante amenazas como el fascismo, que describe como respaldado por tecnócratas y oligarcas. En este contexto, según detalló el medio, la portavoz recordó los recientes ataques al Ejecutivo desde figuras como Elon Musk, propietario de la red social X, y Pável Dúrov, fundador de Telegram. Por ello, abogó por una “alianza tecnológica europea” que garantice la soberanía digital y propuso la retirada de todas las cuentas oficiales del Gobierno español de la plataforma X, argumentando que esta “ya no es una plaza pública” sino una herramienta que sirve a intereses contrarios a la democracia.

Por otro lado, la fuente reportó que Martínez Valiente dirigió un mensaje explícito a Junts, el grupo parlamentario catalán, invitando a la formación a retomar el apoyo al Gobierno y alejarse de las posturas coincidentes con el Partido Popular y Vox. La portavoz les planteó si desean realmente un Ejecutivo marcado por la derecha y la ultraderecha, señalando que la alternativa es “la democracia y la cohesión social”, frente a un modelo autoritario que “sueña con encarcelar a muchos catalanes”. Añadió además que los cálculos electorales de Junts les estarían resultando contraproducentes.

Durante la sesión, la portavoz de Sumar se refirió además al reciente accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Manifestó, de acuerdo con el medio, su apoyo a la actuación del Gobierno, que consistió en informar de los hechos y abrir una investigación inmediata. Agradeció al ministro de Transportes, Óscar Puente, su desempeño y aprovechó para diferenciar el proceder del actual Ejecutivo del que mostró el Partido Popular en otras crisis anteriores. Criticó la gestión conservadora durante la dana en Valencia, el accidente de alta velocidad en Angrois o el del avión militar Yak-42, mencionando entre otros aspectos la deficiente identificación y entrega de los cuerpos a los familiares. Según Martínez Valiente, la actitud de líderes de la oposición, como Santiago Abascal de Vox—al que acusó de buscar ventaja política de la “tragedia”—y Alberto Núñez Feijóo del PP, ha consistido en blindarse ante la adversidad y eludir el contacto con las víctimas.

La portavoz cuestionó asimismo la apuesta realizada en España en los últimos veinte años por la alta velocidad ferroviaria, al señalar que el país requiere una mayor inversión en líneas de cercanías y media distancia. El medio resaltó que Martínez Valiente reivindicó un sistema ferroviario capaz de conectar los territorios sin obligar a pasar siempre por Madrid.

Otra de las peticiones recogidas por el medio fue el llamado a los grupos parlamentarios para apoyar la normativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Esta medida busca evitar que las compañías de transporte eleven precios de manera oportunista en situaciones de crisis o tragedia. Además, Martínez Valiente acusó a Feijóo de haberse convertido en “el lazarillo del trumpismo” por, según ella, secundar los postulados de Vox y estar, en sus palabras, “secuestrado por la ultraderecha nacional e internacional”.

Las declaraciones de la portavoz de Sumar, difundidas ampliamente en el Parlamento durante la comparecencia de Sánchez, exigieron al Gobierno medidas inmediatas para frenar la subida de los alquileres y demandaron un cambio de rumbo en la política de vivienda ante la actual situación de presión sobre los inquilinos en España, según informó el medio.