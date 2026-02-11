Sánchez reprocha a Abascal ser "torquemada de la corrupción" cuando cobra un sueldo opaco y se investiga a Revuelta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamada la atención sobre el hecho de que el líder de Vox, Santiago Abascal, se comporte a su juicio como un "torquemada de la corrupción" cuando su sueldo es opaco y se está investigando el escándalo del supuesto desvío de fondos de las donaciones para la dana que reunió la organización juvenil Revuelta. "No han llegado al gobierno y ya están corrompidos", le ha dicho.

Durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), Sánchez ha asegurado que el líder de Vox es "pulcro, limpio, una persona aseada que ha trabajado de sol a sol" y le ha llamado "torquemada de la corrupción", en alusión al riguroso inquisidor.

El jefe del Ejecutivo ha mencionado una información de 'El Confidencial' sobre el sueldo de 26.700 euros mensuales del principal asesor de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio. "Si el asesor cobra este dineral, ¿cuánto cobra el asesorado?", se ha preguntado Sánchez.

Según la declaración de bienes que Abascal remitió al Congreso, percibe 37.357 euros al año en concepto de presidente de Vox y otros 18.000 por presidir el grupo parlamentario en la Cámara Baja.

Para Sánchez, "ese es el problema" del líder de Vox. "Nos da lecciones como un torquemada cualquiera de que todos somos corruptos, salvo usted y su partido, y resulta que lleva ya unos años al frente de Vox y todavía no ha revelado cuánto gana usted como presidente del partido de ultraderecha", ha agregado.

En esta línea, ha asegurado que "todos los líderes ultra tienen el mismo patrón: dicen que van a proteger el bolsillo de los trabajadores y son los únicos que se acaban forrando a costa del bolsillo de los trabajadores".

LA ORGANIZACIÓN QUE "ASEDIÓ" FERRAZ

Asimismo, Sánchez ha sacado el caso del presunto desvío de cerca de un millón de euros correspondientes a donaciones captadas para los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 por la organización juvenil Revuelta, afín a Vox.

"Utilizaron la solidaridad de miles de ciudadanos en lo peor de la dana para hacer negocio, humillando a las víctimas y ciudadanos que de buena fe quisieron ayudar (...) y se quedaron con el dinero a través de una organización juvenil", ha reprochado el presidente, que ha insistido en llamarle "torquemada". "No han llegado al gobierno y ya están corrompidos", ha rematado.

Además, ha recordado que Revuelta fue la organización promotora de las protestas frente a la sede nacional del PSOE en Ferraz tras la aprobación de la amnistía para los implicados en el 'procés'. "Fue la que asedió la sede con grupos neonazis, estafan con la solidaridad de día e incendia la calle de noche", ha zanjado.