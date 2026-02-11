Fiscalía pide a Igualdad bloquear páginas web extranjeras que ofrecen maternidad subrogada

Madrid, 11 feb (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Secretaría de Estado de Igualdad que lleve a cabo medidas para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada.

Según un comunicado emitido este miércoles, las diligencias se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo.

Las empresas sobre las que se ha solicitado la toma de medidas están establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea. Entre ellas destacan 'Sucesss-Maternidad Subrogada', 'Go4Baby', 'Tammuz Family', 'Circle Surrogacy', 'Growing Generations' o 'Surrogacy Beyond Borders'.

La mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

A todas se les exige responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales. EFE