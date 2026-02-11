134-137. Los peores Pacers también asaltan el Garden

Washington, 10 feb (EFE).- Los Indiana Pacers se impusieron este martes por 137-134 a los New York Knicks en el Madison Square Garden, en un duelo épico que recordó la serie de 'playoffs' que los dos equipos disputaron la temporada pasada.

Ocho meses después de esa eliminatoria, los Pacers (14-40) son el peor equipo en el Este y están disputando una de las peores temporadas de su historia, ahora mismo solo superada por la 1982-83, en la que terminaron con un balance de 20-62.

Los Knicks (34-20), por lo contrario, son una temporada más firmes candidatos al campeonato, en pugna con los Boston Celtics por la segunda posición en el Este, por detrás de los Detroit Pistons.

Poco importó la situación en la tabla. Tampoco importó la baja de Tyrese Haliburton (fuera toda la temporada). Que no estuviese Obi Toppin o que Ivica Zubac aún no haya debutado con Indiana. Los Pacers compitieron como si en ello se les fuera la vida.

Hubo 39 alternancias en el marcador y el duelo estuvo empatado 16 veces. Ninguno de los dos equipos logró despegarse por más de 10 puntos: la máxima diferencia de los Pacers fue de 9, mientras que la de los Knicks se quedó en 8.

Un duelo igualadísimo se fue a la prórroga después de que Pascal Siakam fallara un tiro libre a cinco segundos del final, dejando a los Pacers dos arriba.

Landry Shamet buscó la victoria con un triple que no entró, pero Karl-Anthony Towns capturó el rebote y recibió falta con apenas décimas en el reloj. 124-124.

Los Pacers abrieron la prórroga con un parcial de 0-9, provocando un éxodo en el Garden, aunque los Knicks, que perdían de 9 a 24 segundos del final, se pusieron a solo un punto a falta de seis segundos, mientras Siakam seguía fallando tiros libres.

Pese a ello, el camerunés lideró a Indiana con 30 puntos, Andrew Nembhard firmó un doble-doble con 24 puntos y 10 asistencias, mientras que Quenton Jackson terminó con 19 puntos.

Para los Knicks, Jalen Brunson anotó 40 puntos, Karl-Anthony Towns -expulsado por faltas en la prórroga- firmó un doble-doble con 22 puntos y 14 rebotes, Landry Shamet aportó 17 puntos y Josh Hart un triple-doble con 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias.

El puertorriqueño Jose Alvarado debutó con la camiseta de los Knicks en el Garden con cuatro puntos y cinco asistencias. EFE