Espana agencias

134-137. Los peores Pacers también asaltan el Garden

Guardar

Washington, 10 feb (EFE).- Los Indiana Pacers se impusieron este martes por 137-134 a los New York Knicks en el Madison Square Garden, en un duelo épico que recordó la serie de 'playoffs' que los dos equipos disputaron la temporada pasada.

Ocho meses después de esa eliminatoria, los Pacers (14-40) son el peor equipo en el Este y están disputando una de las peores temporadas de su historia, ahora mismo solo superada por la 1982-83, en la que terminaron con un balance de 20-62.

Los Knicks (34-20), por lo contrario, son una temporada más firmes candidatos al campeonato, en pugna con los Boston Celtics por la segunda posición en el Este, por detrás de los Detroit Pistons.

Poco importó la situación en la tabla. Tampoco importó la baja de Tyrese Haliburton (fuera toda la temporada). Que no estuviese Obi Toppin o que Ivica Zubac aún no haya debutado con Indiana. Los Pacers compitieron como si en ello se les fuera la vida.

Hubo 39 alternancias en el marcador y el duelo estuvo empatado 16 veces. Ninguno de los dos equipos logró despegarse por más de 10 puntos: la máxima diferencia de los Pacers fue de 9, mientras que la de los Knicks se quedó en 8.

Un duelo igualadísimo se fue a la prórroga después de que Pascal Siakam fallara un tiro libre a cinco segundos del final, dejando a los Pacers dos arriba.

Landry Shamet buscó la victoria con un triple que no entró, pero Karl-Anthony Towns capturó el rebote y recibió falta con apenas décimas en el reloj. 124-124.

Los Pacers abrieron la prórroga con un parcial de 0-9, provocando un éxodo en el Garden, aunque los Knicks, que perdían de 9 a 24 segundos del final, se pusieron a solo un punto a falta de seis segundos, mientras Siakam seguía fallando tiros libres.

Pese a ello, el camerunés lideró a Indiana con 30 puntos, Andrew Nembhard firmó un doble-doble con 24 puntos y 10 asistencias, mientras que Quenton Jackson terminó con 19 puntos.

Para los Knicks, Jalen Brunson anotó 40 puntos, Karl-Anthony Towns -expulsado por faltas en la prórroga- firmó un doble-doble con 22 puntos y 14 rebotes, Landry Shamet aportó 17 puntos y Josh Hart un triple-doble con 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias.

El puertorriqueño Jose Alvarado debutó con la camiseta de los Knicks en el Garden con cuatro puntos y cinco asistencias. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

LeBron James, fuera de los premios de final de temporada de la NBA

Infobae

Juan Martín Cerúndolo da el golpe ante Altmaier y Berretini derrota a Facundo Coria

Infobae

El Super Bowl LX promedia 124,9 millones de espectadores en EE.UU., menos que en 2025

Infobae

1-0. El San Diego cae ante Pumas, pero gana la serie y se clasifica a octavos de final

Infobae

1-0. El Deportivo Táchira remonta y logra su pase a la segunda fase de la Libertadores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Se suspenden varios cursos de

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Feijóo asegura que el accidente de Adamuz era “evitable” y reprocha a Sánchez que no asuma su responsabilidad: “Su Gobierno se sentará en el banquillo”

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad de una menor, hija de sefardíes, por no haberse presentado de forma presencial ante el notario

El buque ‘Audaz’ de la Armada vigila el barco ‘LSTM-31 Alexander Otrakovskiy’ de Rusia en su paso por el Estrecho de Gibraltar

ECONOMÍA

La brecha salarial persiste en

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después