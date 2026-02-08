Espana agencias

El temporal mantiene 119 carreteras cerradas, 106 por lluvia y 13 por nieve

Guardar

Madrid, 8 feb (EFE).- La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 119 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 01:35 horas de este domingo.

La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas. Las lluvias han provocado el cierre de 106 carreteras, principalmente en Andalucía, mientras que la nieve y el hielo mantienen incidencias en 55 carreteras: 13 de ellas están intransitables (nivel negro) y 26 precisan el uso de cadenas (nivel rojo).

En la red principal, las nevadas condicionan la circulación en varias autovías y carreteras nacionales que se mantienen transitables con precaución (nivel verde).

Destaca la autovía A-1, entre Madrid y Segovia, afectada entre los kilómetros 44 y 101 , así como la AP-66 entre Asturias y León y la autovía A-6, tanto en el puerto del Manzanal (León) como en su entrada a Galicia (Lugo), donde está prohibido el adelantamiento a camiones.

Del mismo modo, la autovía A-52 presenta restricciones en tramos de Zamora y Ourense, mientras que en Aragón la autovía A-23 en Monrepós (Huesca) se encuentra en nivel amarillo, con prohibición para vehículos pesados.

El impacto de las lluvias es especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de numerosas vías clave.

La provincia de Cádiz es la más castigada con 26 carreteras cortadas, destacando las incidencias en la A-384 (Arcos-Antequera) entre Olvera y Almargen , además de en la A-2002 y A-2101. En Córdoba, permanecen intransitables la A-333 en Iznájar y la A-431R2 en Posadas , y en Sevilla se registran cierres en carreteras como la A-361 y la A-8100.

Por su parte, el temporal de nieve afecta gravemente a la red secundaria, manteniendo cerrados puertos de montaña y tramos en cotas altas.

En Granada, están cortadas la A-337 (Puerto de la Ragua) y la A-395 en Sierra Nevada , situación que se repite en Asturias con la LN-8 y SD-2 , y en Navarra con las carreteras NA-2011 y NA-2012. Además, es obligatorio el uso de cadenas en vías importantes del norte como la AS-112 y AS-15 en Asturias, y la CA-183 en Cantabria.EFE

EFE

