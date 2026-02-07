La "venganza" que llevó a Walter Szczerbiak a meterle 65 puntos al Breogán

Sevilla, 7 feb (EFE).- El exbaloncestista andaluz Antonio José Prieto, que militaba en el Breogán que jugó el partido ante el Real Madrid en el que Walter Szczerbiak estableció el récord, aún vigente, de anotación en un partido de la máxima categoría española, ha definido aquella actuación del mítico alero estadounidense como "una venganza".

Este domingo se cumple el cincuentenario de aquel histórico partido, disputado el 8 de febrero de 1976 en la Ciudad Deportiva madridista, en el que Szczerbiak (Hamburgo, 1949) metió 65 puntos y los merengues apabullaron al Breogán por 140-48, y Prieto recordó, en declaraciones a EFE, que para explicar esa paliza "hay que remontarse al partido de ida en Lugo".

El exjugador sevillano explicó que "en aquella época aún era posible plantear los encuentros para que al rival le costara horrores anotar, y eso fue exactamente" lo que hizo el Breogán, que consiguió que "Szczerbiak apenas metiese ocho puntos" en ese encuentro de la entonces denominada Liga Nacional disputado en noviembre de 1975.

"Se desesperó, le señalaron una técnica y Lolo Sainz -técnico madridista- terminó sustituyéndolo para evitar problemas mayores", indicó Antonio José Prieto.

"En Madrid no lo olvidaron. Quisieron vengarse de nosotros. Desde el salto inicial, (Juan Antonio) Corbalán -base del Real Madrid- se empeñó en presionar nuestra salida de balón sin descanso. No era habitual ver algo así: una presión a toda pista asfixiante y constante", rememoró el exbaloncestista del Breogán.

Walter Szczerbiak, ganador con el Real Madrid (1973-1980) de cuatro Ligas, tres Copas de Europa, una Copa y 3 Copas Intercontinentales, recibió este pasado viernes un homenaje de la ACB en la capital del España por aquella histórica gesta. EFE

lhg/cc/jpd