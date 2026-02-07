La italiana Lollobrigida, oro y récord olímpico en los 3.000m de patinaje de velocidad

Roma, 7 feb (EFE).- La italiana Francesca Lollobrigida fue la más rápida este sábado en la final olímpica de 3.000 metros de patinaje de velocidad, con un tiempo de 3:54.28 que, además de valer el oro, marcó un nuevo récord olímpico en la distancia.

La italiana superó, en el día de su 35 cumpleaños, la marca que la neerlandesa Irene Schouten rubricó en la cita olímpica de Pekín 2022.

La plata se la colgó la noruega Ragne Wilklund, con un tiempo de 3:56.54; mientras que el bronce fue para la canadiense Valerie Maltais, que marcó un tiempo de 3:56.93. EFE