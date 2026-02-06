Más de un 20 % de los patinadores que compiten en los JJ. OO. tienen orígenes rusos

Redacción Deportes, 6 feb (EFE).- De los 142 participantes de las diferentes disciplinas de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, 31 (un 21,83 %) nacieron en ciudades de Rusia o tienen al menos un progenitor nacido en Rusia, según datos de la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés).

Solamente tres de ellos compiten como atletas neutrales individuales, la denominación que se le da a los deportistas de origen ruso o bielorruso cuya participación fue aprobada, ya que no se permite a sus países competir a nivel internacional. Son Petr Gumennik (en individual masculino), Adeliia Petrosian y Viktoriia Safonova (ambas en individual femenino).

Hasta 20 atletas nacidos en territorio ruso, en cambio, compiten por otras nacionalidades. La categoría en la que más sucede este hecho es en parejas, con once. Los dúos representantes de Armenia (Karina Akopova y Nikita Rakhmanin), Georgia (Anastasiia Metelkina y Luka Berulava) y Hungría (Maria Pavlova y Alexei Sviatchenko) cuentan con sus dos miembros nacidos en Rusia.

Otros ocho patinadores, por su parte, tienen al menos un progenitor ruso. Es el caso de los tres representantes de Estados Unidos en la categoría masculina individual: Ilia Malinin, Maxim Naumov y Andrew Torgashev.

La madre de Malinin es Tatiana Malinina, nacida en Novosibirsk y que ganó el oro en el Cuatro Continentes de 1999. Los padres de Naumov, Vadim y Evgenia, fueron campeones del mundo en parejas en 1994.

La danza sobre hielo es la disciplina en la que, a nivel porcentual, menos participantes tienen orígenes rusos. Apenas seis de los 46 participantes, entre los que se encuentra el nacionalizado español Asaf Kazimov (quien nació en San Petersburgo y compite junto a la madrileña Sofía Val), nacieron en Rusia o tienen padres rusos.

Varios de los patinadores olímpicos sí llegaron a representar a Rusia. Vladimir Samoilov, que ahora compite por Polonia, participó en competiciones internacionales bajo bandera rusa hasta 2020, el mismo año en el que dejó de hacerlo la ahora georgiana Anastasiia Gubanova.

La representante de Kazajistán Sofia Samoldekina obtuvo su actual nacionalidad en el verano de 2023. La pareja armenia de Karina Akopova y Nikita Rakhmanin, por su parte, no logró el permiso para competir por su nuevo país hasta mayo de 2025.

Los deportistas rusos y bielorrusos no pueden competir en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 bajo las banderas de sus respectivos países a causa del veto que el Comité Olímpico Internacional (COI) ya impuso en París 2024, motivado por la invasión de Rusia a Ucrania a comienzos de 2022.

Para participar como atletas neutrales individuales, los deportistas rusos y bielorrusos debían demostrar ante un panel del COI (en el cual se encuentra el jugador de baloncesto español Pau Gasol) que habían pasado suficientes controles antidopaje y que no habían apoyado la guerra en Ucrania ni tenían vínculos con el ejército ruso. EFE