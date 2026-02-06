Espana agencias

La bolsa indonesia cae después de que Moody's rebajara a negativa la perspectiva del país

Bangkok, 6 feb (EFECOM).- La bolsa de Yakarta caía este viernes cerca de un 3 % en el parón de media sesión, después de que la agencia de calificación de riesgo Moody’s rebajara de estable a negativa su perspectiva sobre la economía de Indonesia, que atraviesa una crisis de confianza en medio de polémicas medidas económicas.

La decisión de Moody's se suma a las advertencias del proveedor mundial de índices bursátiles MSCI y el grupo Goldman Sachs sobre la estabilidad financiera de la mayor economía del Sudeste Asiático de la semana pasada, lo que provocó un desplome bursátil.

El JCI, indicador de referencia del mercado de valores de Yakarta, llegó a caer un 10 % el jueves de la semana pasada y acumula desde entonces sesiones de pérdidas y volatilidad.

Moody's alertó en su aviso, recogido por medios especializados, de un incremento de "los riesgos para la credibilidad" entre los inversores, derivado de una "menor previsibilidad y coherencia" en la formulación de políticas el año pasado.

MSCI dijo por su parte que reclasificaría a la baja el mercado indonesio –de emergente a frontera– si no mejoraba la transparencia de las estructuras de propiedad accionaria, antes de la advertencia de Goldman Sachs.

El jueves, la Agencia Central de Estadística (BPS) informó que Indonesia creció un 5,11 % en 2025, lo que supone un ligero aumento respecto a 2024 (5,03 %), propiciado en parte por el incremento del consumo interno.

Prabowo, que en octubre de 2024 asumió la presidencia de un país cuyo estable crecimiento y apertura de los últimos años hicieron que sonara como posible cuarta economía mundial para 2045, busca que Indonesia crezca un 8 % para 2029, en contraste con la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ese año: un 5,1 %.

El exgeneral ha impulsado medidas polémicas, que en marzo del pasado año ya motivaron retrocesos históricos del JCI (alrededor del 8 %), como la destitución de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, muy respetada entre los inversores; o ahora el nombramiento como vicegobernador del banco central de su sobrino, Thomas Djiwandono.

También ha impulsado la militarización de las instituciones y ha lanzado Danantara, un fondo soberano bajo su supervisión con gestión de activos de unos 900.000 millones de dólares, en parte procedentes de la toma de control de empresas estatales.

Analistas consideran que las perspectivas y las dudas sobre el crecimiento de Indonesia están cada vez más ligadas a un deterioro democrático e institucional con Prabowo, décadas después de la transición democrática tras la caída de Suharto en 1998. EFECOM

