Espana agencias

Elogios a la ayuda de la UME para contener la peste porcina en Cataluña en su despedida

Guardar

Barcelona, 6 feb (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la consellera de Interior, Núria Parlon, han loado este viernes la labor durante más de dos meses de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército para contener el brote de peste porcina africana (PPA), que hoy han abandonado ya la base de operaciones.

Prieto y Parlon han visitado este viernes el centro de mando avanzado habilitado por Agentes Rurales en Torreferrussa, Santa Perpètua de Mogoda, (Barcelona), para contener este brote, donde han despedido a los efectivos de la UME, una vez finalizadas las tareas previstas dentro del dispositivo y del calendario de contención.

Durante la visita, Prieto ha destacado que la UME "no es clave solo en casos de desastres naturales", sino que "cada vez está más preparada para afrontar contingencias más diversas y modernas".

En un contexto de emergencias "más complejas y frecuentes", ha agregado el delegado del Gobierno en Cataluña, la "respuesta debe ser conjunta y al servicio del territorio".

Parlon, por su parte, ha puesto también en valor que los efectivos de la UME hayan estado trabajando "intensamente" desde el primer día, por lo que les ha agradecido su labor y "su apoyo en los momentos más críticos", su rápida movilización, la experiencia operativa que han aportado, la capacidad logística y "su compromiso con la protección del territorio".

La consellera, además, ha destacado la "intensa, rigurosa y absolutamente imprescindible" labor de los Agentes Rurales.

En este sentido, ha puesto de relieve que el dispositivo contra la PPA ha sido un "ejemplo de cooperación interinstitucional y de compromiso colectivo".

El despliegue de la UME durante la emergencia para contener el brote de peste porcina africana ha sido de 160 efectivos militares pertenecientes a varios batallones y más de 85 medios.

El brote de peste porcina africana fue detectado el pasado 28 de noviembre en la zona de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y desde su inicio, el dispositivo de contención ha movilizado a cerca de 1.000 efectivos, de los cuales unos 400 dedicados de forma exclusiva a las tareas de prospección activa, búsqueda de cadáveres, contención y captura de fauna.

Bajo la dirección de los Agentes Rurales, han participado, además de la UME, unidades caninas especializadas de la Guardia Civil, el grupo de orden de los Mossos d'Esquadra, Policías Locales, Bombers de la Generalitat y voluntariado de Protección Civil de la Generalitat, entre otros.

El dispositivo continuará activo de manera permanente y las actuaciones se irán adaptando en función de la evolución epidemiológica. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leonardo anega Castilla y León: hay 53 tramos de ríos con aviso, 9 en nivel rojo

Infobae

¿Tú cómo ligas?, replica el dos del PP madrileño a un periodista sobre el alcalde Móstoles

Infobae

Huétor Tájar, la "isla" que lucha contra el lodo con escobas, cubos y solidaridad

Infobae

Duelo directo por la permanencia entre el Andorra y la Real Sociedad B

Infobae

San José dice que el Zaragoza refleja la influencia de su entrenador

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis