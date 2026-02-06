Elogios a la ayuda de la UME para contener la peste porcina en Cataluña en su despedida

Barcelona, 6 feb (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la consellera de Interior, Núria Parlon, han loado este viernes la labor durante más de dos meses de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército para contener el brote de peste porcina africana (PPA), que hoy han abandonado ya la base de operaciones.

Prieto y Parlon han visitado este viernes el centro de mando avanzado habilitado por Agentes Rurales en Torreferrussa, Santa Perpètua de Mogoda, (Barcelona), para contener este brote, donde han despedido a los efectivos de la UME, una vez finalizadas las tareas previstas dentro del dispositivo y del calendario de contención.

Durante la visita, Prieto ha destacado que la UME "no es clave solo en casos de desastres naturales", sino que "cada vez está más preparada para afrontar contingencias más diversas y modernas".

En un contexto de emergencias "más complejas y frecuentes", ha agregado el delegado del Gobierno en Cataluña, la "respuesta debe ser conjunta y al servicio del territorio".

Parlon, por su parte, ha puesto también en valor que los efectivos de la UME hayan estado trabajando "intensamente" desde el primer día, por lo que les ha agradecido su labor y "su apoyo en los momentos más críticos", su rápida movilización, la experiencia operativa que han aportado, la capacidad logística y "su compromiso con la protección del territorio".

La consellera, además, ha destacado la "intensa, rigurosa y absolutamente imprescindible" labor de los Agentes Rurales.

En este sentido, ha puesto de relieve que el dispositivo contra la PPA ha sido un "ejemplo de cooperación interinstitucional y de compromiso colectivo".

El despliegue de la UME durante la emergencia para contener el brote de peste porcina africana ha sido de 160 efectivos militares pertenecientes a varios batallones y más de 85 medios.

El brote de peste porcina africana fue detectado el pasado 28 de noviembre en la zona de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y desde su inicio, el dispositivo de contención ha movilizado a cerca de 1.000 efectivos, de los cuales unos 400 dedicados de forma exclusiva a las tareas de prospección activa, búsqueda de cadáveres, contención y captura de fauna.

Bajo la dirección de los Agentes Rurales, han participado, además de la UME, unidades caninas especializadas de la Guardia Civil, el grupo de orden de los Mossos d'Esquadra, Policías Locales, Bombers de la Generalitat y voluntariado de Protección Civil de la Generalitat, entre otros.

El dispositivo continuará activo de manera permanente y las actuaciones se irán adaptando en función de la evolución epidemiológica. EFE

(foto) (vídeo)