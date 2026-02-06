Agroseguro recibe declaraciones de siniestro para 18.000 hectáreas por la borrasca

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Agroseguro ha recibido declaraciones de siniestro que suman más de 18.000 hectáreas aseguradas desde mediados de enero, cuando comenzó el tren de borrascas que ha barrido la península.

La cifra es provisional y "aumentará una vez que finalice la situación de alerta y los productores puedan acceder a sus explotaciones", según ha avanzado la entidad a través de uno de sus canales de comunicación.

La entidad ha hecho un llamamiento a la tranquilidad porque "las declaraciones de siniestro pueden esperar, y serán atendidas lleguen cuando lleguen".

Los riesgos asociados a las tormentas están incluidos dentro del Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados y también los siniestros que pudieran provocar en la cabaña ganadera, según ha detallado.

Agroseguro ha informado de que sus direcciones territoriales mantienen las vías de comunicación abiertas con productores, tomadores, organizaciones agrarias y cooperativas. EFECOM