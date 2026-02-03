Petit ficha como técnico del Santa Clara portugués

Lisboa, 3 feb (EFE).- El exinternacional portugués Petit será el nuevo entrenador del Santa Clara, que actualmente ocupa la decimosexta posición en la Liga Portugal, anunció el club este martes.

Armando Gonçalves Teixeira, más conocido como 'Petit', de 49 años, sustituirá en el banquillo del conjunto del archipiélago de las Azores a Vasco Matos, que dejó el cargo tras una racha de siete jornadas sin ganar.

Nacido en Estrasburgo (Francia), el técnico ha pasado por varios equipos de Portugal, como el Rio Ave o el Marítimo, y más recientemente por el Cuiabá brasileño.

Es una de las grandes figuras de la historia del Boavista luso, donde ha sido tanto entrenador como jugador, y fue una de las piezas clave en el equipo norteño cuando conquistó la única liga en su haber, en la temporada 2000/2001, en sus tiempos de futbolista.

Como jugador estuvo durante seis temporadas en el Benfica, donde ganó una Liga, una Copa y una Supercopa de Portugal, y pasó por la Bundesliga alemana, en las filas del Colonia.

Con Portugal, Petit fue 57 veces internacional y formó parte de la selección en dos Mundiales y dos Europeos.EFE