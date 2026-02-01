Nolasco (Vox) pide la devolución de inmigrantes ilegales y "cerrar el grifo" a las ONG de acogida

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha pedido la devolución a sus países de origen de los inmigrantes ilegales y "cerrar el grifo" a las ONG que les acogen.

"Hay que vigilar la seguridad", ha dicho Nolasco en una entrevista con Europa Press, mencionando los problemas en algunas calles y barrios de Zaragoza, como Zamoray-Pignatelli, San Pablo, El Gancho o Delicias, también el aumento del robo de maquinaria agrícola y sucesos ocurridos en localidades como Alcañiz o Calanda (Teruel).

A su juicio, la seguridad se puede abordar aplicando el artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, que faculta a las comunidades autónomas a firmar acuerdos con terceros países para la devolución de inmigrantes ilegales y también el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, "podía haber cerrado el grifo a las ONG que se lucran indirectamente con el tráfico de personas".

Ha mencionado a "esos ilegales que han pegado fuego al centro de MENA de la calle Comadre de Teruel o al centro que había en Torrero, y los colchones no se pegan fuego por el cambio climático, sino porque hay gente que les pega fuego".

El candidato de Vox ha criticado el anuncio de regularización de 500.000 inmigrantes en los próximos meses, señalando que la inmigración masiva "es un problema de primer orden".

Este proceso es "una de las cosas más graves que ha pasado en la política reciente, pero no hay que olvidar que PP y PSOE votaron a favor de la admisión a trámite de la regularización y lo hacen por un tema electoral, porque saben que los nacionales de aquí ya no les votan y Sánchez, en un intento desesperado, quiere regularizar para tener garantizados cientos de miles de votos que le permitan seguir en el poder".

OCUPACIÓN ILEGAL

Sobre la ocupación ilegal ha recordado que la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, "dijo que no era un problema prioritario y hace unos días vimos que les habían ocupado un edificio" junto a la calle San Miguel.

Con esta perspectiva, se puede ver "la importancia que le da el PP, por ejemplo, en este caso, o el PSOE, a algo tan importante como es que te quedes sin casa, que te vayas de vacaciones o te vas a comprar el pan y cuando vuelvas tu casa ya no es tuya, pero tu casa sigue siendo tuya, porque igual estás pagando la hipoteca o el alquiler, pero hay una persona que por la fuerza se ha metido dentro y no lo puedes echar".

"Con Vox, cuando estemos en el Gobierno, patada en el culo a todas aquellas personas que entran de manera ilegal en una casa, y eso se puede hacer comprobando el título de propiedad, por ejemplo ante la Policía Local".

GASTO SUPERFLUO

Nolasco se ha quejado de que las administraciones han destinado 900.000 euros a la Asamblea de Cooperación por la Paz, "que hace proyectos de aldeas eco-resilientes en Colombia para comunidades LGTBQ+ ¿esto qué es? ¿en qué se gasta esto? ¿en billetes de avión? ¿qué beneficio tiene?".

"Nuestro presidente nacional hace poco dijo que cuando hubiera dinero suficiente para atender las necesidades de otros, lo haríamos, pero evidentemente Aragón y España ahora están peor que nunca y necesitan buenas carreteras, buenos médicos, servicios públicos elementales que se han colapsado y por supuesto soberanía energética". "Ahora mismo la producción industrial de España es inferior a la que teníamos en 1990".

SÁNCHEZ, "UN TIRANO"

"Hay un tirano, un psicópata en La Moncloa, no hay otros calificativos para realmente llamar a esta persona que es el presidente del Gobierno, que se comporta como una persona sin ningún escrúpulo, que es capaz de ver arder España, aunque solo sea con el objetivo de gobernar sobre las cenizas".

"Es muy triste, por eso hay que echar a esta persona cuanto antes, pero sobre todo, aparte de echarlo a él, hay que cambiar las políticas socialistas, porque no vale de nada tener a un Sánchez 2.0 que aplique unas políticas como las de Sánchez, pero en versión light".

"Hay que devolver la esperanza a las personas, hay que tener una sanidad de calidad, hay que hacer vivienda para que los jóvenes puedan emanciparse, eso se consigue ayudando también a los autónomos y bajando los impuestos, eso se consigue reforzando la seguridad, reforzando las fronteras".

MERCOSUR

Nolasco ha rechazado el acuerdo UE-Mercosur, preguntándose "cómo es posible que un agricultor que está aquí en Aragón, acribillado a impuestos, con unos controles fitosanitarios tremendos para sus productos, con un montón de trabas burocráticas, ahora resulta que les vas a meter a competir sus productos con productos de otros países que no sabes ni los costes laborales que tienen esos países".

"Han llegado verduras y hortalizas a España que estaban regadas con aguas fecales de Marruecos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a competir con un producto que es muchísimo más barato, aunque sea de mucha menos calidad? Si cada vez tienes una España más empobrecida, pues van a comprar esos productos".

"Aquí estamos importando naranjas de Egipto y peras de Sudáfrica, es lo que se da en los coles en Aragón, una vergüenza teniendo una de las mejores huertas del mundo: Es el mundo al revés".

Se ha quejado de que "aquí el PP dice estar en contra de esos recortes de la PAC, pero luego en Bruselas los votan a favor, donde gobiernan juntos con el PSOE" y "el eurodiputado del PP, Borja Giménez Larraz, que es de Zaragoza, vota a favor los recortes de la PAC y luego se echan las manos a la cabeza aquí por esos mismos recortes".

"Tiene que haber una coherencia política, estamos viviendo una época muy triste y, sobre todo, esa traición que se está cometiendo hacia España, hacia su seguridad, hacia su identidad cultural, es muy, muy peligrosa porque nos lleva a un panorama que puede que no tenga vuelta atrás en unos años".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En cuanto a la financiación autonómica, ha criticado "que se premie a unas regiones por culpa de las extorsiones de los separatistas, mientras otras, como Aragón, luchan por sobrevivir", pero "el problema es de raíz, es que el Estado de las Autonomías es fallido de inicio".

"Es como el ratón que le pones un queso para que corra y el ratón nunca va a alcanzar el queso porque es imposible, son cientos de miles de millones que gastamos en cosas que son absolutamente prescindibles".

Ha puntualizado: "No estamos hablando de la identidad cultural de las distintas regiones que conforman España, que existe y es parte de la riqueza española". "No estamos hablando de eso, estamos hablando de que cada región tenga que tener un entramado autonómico con este Parlamento, con un Gobierno, con cientos de miles de personas que trabajan en ellos, de despilfarro, de duplicidades".

"No puedes gastar y endeudarte más de lo que ingresas, tienes que quitarte gastos superfluos. Si no podemos mantener 17 parlamentos, no podemos, es algo básico, es lo que entra por lo que sale: El sistema está viciado de inicio porque no hay dinero para mantener esta estructura".

"Es como una empresa que está en bancarrota y que no puede mantener a sus empleados, los servicios que presta, no puede porque está en números rojos, dando pérdidas, y endeudándose y endeudándose, pues es tan sencillo como eso".