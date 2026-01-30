Espana agencias

Urtasun replica a PP y Vox que la regularización de migrantes es “competencia nacional”

Guardar

Reus (Tarragona), 30 ene (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes en Reus (Tarragona) que la regularización de migrantes es “una competencia estrictamente nacional” en referencia a la posibilidad de que PP y Vox la recurran ante la Unión Europea (UE).

“PP y Vox no conocen el derecho europeo. El pacto migratorio europeo, en ningún caso, entra en cuestiones que tienen que ver con la concesión de residencia por parte de un Estado miembro”, ha manifestado Urtasun ante los medios de comunicación tras la inauguración del nuevo Museo de Reus.

“El pacto migratorio europeo va de los flujos, de la frontera, pero no va de la concesión o no de residencia por parte de un Estado miembro o de la concesión de permisos de trabajo”, ha remarcado el ministro.

Urtasun ha recomendado a PP y Vox que “repasen sus manuales de derecho comunitario”.

Respecto a las críticas de la oposición por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral de Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), Urtasun ha manifestado que él no va a participar en “ningún tipo de polémica alrededor de este asunto”.

“En este tipo de situaciones, la ciudadanía quiere vernos trabajando, arreglando los problemas y estando al lado de las personas que lo han pasado mal”, ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que “el Gobierno está volcado en la investigación de lo sucedido, en restaurar el servicio lo antes posible y, desde luego, en ayudar a las víctimas”.

El ministro ha defendido también el escudo social: “Desde Sumar queremos que el Gobierno no renuncie a ninguna de las medidas. El escudo social ha funcionado muy bien en los últimos años, y, por tanto, ninguna medida debe decaer, particularmente la de la protección contra los desahucios a familias vulnerables. Quiero hacer un llamamiento al conjunto de grupos para que lo hagan posible”. EFE

dpj/ml/jlp

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae

El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su mujer en Córdoba en 2022

Infobae

Juez pide a Alemania investigar si hubo fraude en el fabricante de fármaco para la retina

Infobae

Málaga creará un premio en honor a Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en Adamuz

Infobae

Castro: “Simeone tiene mucho mérito, hacer trabajar así a los jugadores no es fácil”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presunta concesión de ayudas

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja