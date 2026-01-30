Urtasun replica a PP y Vox que la regularización de migrantes es “competencia nacional”

Reus (Tarragona), 30 ene (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes en Reus (Tarragona) que la regularización de migrantes es “una competencia estrictamente nacional” en referencia a la posibilidad de que PP y Vox la recurran ante la Unión Europea (UE).

“PP y Vox no conocen el derecho europeo. El pacto migratorio europeo, en ningún caso, entra en cuestiones que tienen que ver con la concesión de residencia por parte de un Estado miembro”, ha manifestado Urtasun ante los medios de comunicación tras la inauguración del nuevo Museo de Reus.

“El pacto migratorio europeo va de los flujos, de la frontera, pero no va de la concesión o no de residencia por parte de un Estado miembro o de la concesión de permisos de trabajo”, ha remarcado el ministro.

Urtasun ha recomendado a PP y Vox que “repasen sus manuales de derecho comunitario”.

Respecto a las críticas de la oposición por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral de Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), Urtasun ha manifestado que él no va a participar en “ningún tipo de polémica alrededor de este asunto”.

“En este tipo de situaciones, la ciudadanía quiere vernos trabajando, arreglando los problemas y estando al lado de las personas que lo han pasado mal”, ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que “el Gobierno está volcado en la investigación de lo sucedido, en restaurar el servicio lo antes posible y, desde luego, en ayudar a las víctimas”.

El ministro ha defendido también el escudo social: “Desde Sumar queremos que el Gobierno no renuncie a ninguna de las medidas. El escudo social ha funcionado muy bien en los últimos años, y, por tanto, ninguna medida debe decaer, particularmente la de la protección contra los desahucios a familias vulnerables. Quiero hacer un llamamiento al conjunto de grupos para que lo hagan posible”. EFE

