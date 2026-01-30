Espana agencias

Una cofradía de Málaga pide disculpas al verse en sus redes iconos de una web porno

Guardar

Málaga, 30 ene (EFE).- Una conocida cofradía de Málaga ha pedido disculpas públicamente tras haberse podido ver en un vídeo publicado por sus redes sociales corporativas y relacionado con las actividades de la hermandad, iconos de una página web de contenido pornográfico.

En el vídeo se explicaba cómo inscribirse en actividades cofrades a través de un teléfono móvil, en cuya parte inferior se veían iconos de la web de vídeos (únicamente aparecían unas letras sobre un fondo de color), y ha sido retirado tras desatar un caudal de comentarios críticos en las redes, han explicado a EFE fuentes de la hermandad.

La Congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada (Mena), cuyos actos religiosos de Semana Santa en los que participa la Legión Española son muy seguidos, ha emitido un comunicado "ante las desafortunadas publicaciones realizadas" este jueves por la empresa encargada de su comunicación.

Ha pedido las "más sinceras disculpas por la publicación realizada", cuyo contenido considera que "fue improcedente y pudo resultar inapropiado y ofensivo".

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y queremos dejar constancia que se han tomado las medidas necesarias para evitar que algo similar vuelva a suceder, reiterando nuestro compromiso con una comunicación responsable, transparente, respetuosa y alineada con nuestros valores", ha indicado.

El vínculo contractual con la empresa encargada de la comunicación, externa a la congregación, "se ha resuelto esta misma mañana, dándose por terminadas todas las obligaciones y derechos derivados del mismo", según la nota firmada por el hermano mayor de la institución, Ramón Gómez. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 por la nevada en Zamora

Infobae

La jueza del 'caso Negreira' rechaza que el Real Madrid acceda a cuentas del Barcelona

Infobae

El equipo de Robert Lewandowski lidera la clasificación de la Hexagon Cup de Madrid

Infobae

El Brent cierra la semana sin apenas cambios, aunque se mantiene por encima de 70 dólares

Infobae

Hallan troceada, para su venta, la estatua de 'Seve' y detienen a un hombre por su robo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”