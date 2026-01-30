Feijóo tratará con los populares europeos la política migratoria de Sánchez y Venezuela

Madrid, 30 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa este viernes y sábado en una reunión del Partido Popular Europeo en Zagreb (Croacia), en la que expondrá ante los principales líderes europeos de su partido tres temas: los planes migratorios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la situación de Venezuela y su posición sobre Mercosur.

Feijóo participará en el encuentro al que acudirán líderes como el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis

También el presidente del EPP, el alemán Manfred Weber, así como el anfitrión, el primer ministro y presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ), Andrej Plenković.

El objetivo de la reunión es debatir el papel de Europa en el mundo y definir las prioridades del PPE para 2026 en materias como el comercio, la agricultura, la seguridad o la inmigración.

La paz en Ucrania, las relaciones transatlánticas en medio de las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fortalecimiento de la defensa europea serán algunos de los principales temas de este encuentro en la capital de Croacia.

Pero Feijóo, según han adelantado fuentes de Génova, viajará a Croacia con la intención de que se traten los tres temas mencionados.

A petición del PP, los populares europeos tratarán la situación de Venezuela, unos días después de que Feijóo y Weber se reunieran en Madrid con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

El PP, señala Génova, busca ser el nexo entre Europa y la causa de los venezolanos, de González y de la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un momento en el que el Gobierno de España "ha renunciado a hacerlo".

La inmigración será otro de los grandes temas a tratar y, en este sentido, Feijóo tiene un interés especial, el de alertarle a los líderes europeos del plan de regularización masiva de inmigrantes aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, con el objetivo de que haya una presión internacional contra Sánchez.

Fuentes del PP han matizado que los líderes europeos necesitan conocer las implicaciones de la regularización masiva propuesta por Sánchez, que beneficiaría a en torno a medio millón de personas, ya que podría afectar a sus países por el libre tránsito en la Unión Europea (UE).

En un momento en el que todos los gobiernos de la Unión Europea, incluso los socialistas -señalan en Génova-, están llevando a cabo medidas proteccionistas dirigidas al cierre de fronteras, Sánchez ha optado, en solitario, por no ir en esta dirección.

En este sentido, Feijóo expondrá que la regulación que pretende imponer el presidente del Gobierno se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la UE, sin respetar el pacto migratorio.

Por último, Feijóo tiene previsto exponer sus condiciones para poder apoyar el acuerdo de Mercosur, es decir, la implementación de cláusulas de protección que para los agricultores y ganaderos españoles.

De hecho, señala el PP, el partido ha conseguido esta semana en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo liderar la aprobación de las salvaguardias que protegen a los agricultores y refuerzan el seguimiento y control de productos, como pedía Feijóo.

Durante estas dos jornadas de trabajo, de carácter informal, Feijóo tiene previsto reunirse en privado con Merz; Mitsotákis; Plenković; con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulídis; con el vicepresidente de Italia, Antonio Tajani y con el vice primer ministro de Bélgica, Vincent Van Peteghem. EFE