Espana agencias

El Bàsquet Girona busca encarrilar la permanencia en Fontajau contra el Burgos

Guardar

Girona, 25 ene (EFE).- El Bàsquet Girona, undécimo de la Liga Endesa (8/9), recibirá este sábado (21.00 horas CET) al Recoletas Salud San Pablo Burgos, decimoséptimo y primer equipo en descenso (3/14), con el objetivo de encadenar una tercera victoria para dejar ya encarrilada la permanencia en enero.

El equipo catalán abrió la temporada con tres derrotas que encendieron todas las alarmas, con un preocupante e inesperado tropiezo en la pista del propio Burgos en el primer partido (97-79), pero ha ido creciendo y ha completado la mejor primera vuelta de su breve historia en la ACB.

El cuadro de Moncho Fernández ha conseguido ocho victorias, una más que en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, y tres más que el curso pasado, y empezará la segunda mitad del campeonato con un partido clave en la clasificación.

Ganar al Burgos supondría dejar el descenso a seis triunfos a falta de 16 jornadas y poder aspirar definitivamente a cotas mayores. También significaría la mejor racha de victorias de la temporada, después de ganar en las pistas del Joventut Badalona (71-74) y del Casademont Zaragoza (90-94).

El Girona tenía la asignatura pendiente de los partidos a domicilio, con cinco dolorosas derrotas en los primeros cinco salidas, pero suma tres triunfos seguidos como visitante.

En la última jornada supo sufrir para conquistar la pista del Zaragoza con una nueva exhibición de juego colectivo y coral: 16-26 en asistencias y 9-52 en puntos del banquillo.

La nota negativa fue que el equipo volvió a sufrir para cerrar un encuentro que tenía encarrilado: el base Otis Livingston II, uno de los líderes de la plantilla, falló cuatro tiros libres que pudieron ser claves en los últimos 18 segundos del duelo.

El escolta argentino Maxi Fjellerup sigue de baja por lesión, pero Moncho ha asegurado en la rueda de prensa previa que esta ha sido "su mejor semana" porque ya está haciendo buena parte del trabajo con el grupo.

En este sentido, ha explicado que ya empieza a dejar atrás la lesión y que ahora mismo el "problema" es el estado de forma, al tiempo que ha afirmado que, "si la cosa sigue así, más pronto que tarde volverá a ser parte del equipo".

También ha apuntado que los interiores Juan Fernández y Nikola Maric arrastran molestias y no están al 100%, pero que están haciendo "un gran sacrificio". EFE

asm/fa/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Carmen Pano se reafirma en que llevó 90.000 euros a Ferraz a pesar de desmentirlo Aldama

Infobae

Prisión para un detenido por agresión sexual tras la denuncia de cinco mujeres en Palma

Infobae

Cataluña, en alerta por rachas de viento de más de 72 km/h en el litoral y prelitoral

Infobae

Alcaraz, intratable a cinco sets e infalible con 2-0

Infobae

Emparejamientos de dieciseisavos de final y cuadro del torneo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”