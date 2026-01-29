Espana agencias

Abascal alerta de que serán "muchos más" los inmigrantes regularizados y que "después vendrán millones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que no van a ser medio millón los inmigrantes regularizados en España, sino "muchos más", porque estas personas intentarán hacer lo propio con sus familiares mediante la reagrupación familiar, y que "después vendrán otros millones en un proceso que nunca terminará", por lo que ha propuesto una "remigración".

Así lo ha manifestado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad zaragozana de Caspe, que han sido interrumpidas en varios momentos por personas que han protestado por su presencia al grito de "ensucia tu pueblo", mientras otros le apoyaban.

El líder de Vox ha acusado al Gobierno socialista de "acelerar los procedimientos de invasión y de sustitución de nuestro propio pueblo" con esta regularización extraordinaria en un país "que ya ve todos sus servicios públicos colapsados" en el que "cada vez las cosas funcionan peor por falta de inversión y por corrupciones".

Ha puesto como ejemplo la educación, que está "devaluada", o la inseguridad en calles como las de Caspe, donde "ha habido operaciones contra el yihadismo", además de que sufre un "colapso" sanitario.

"Según entrábamos a Caspe, hemos pasado por delante de un consultorio médico y allí había decenas de personas extranjeras. No he visto ningún español", ha dicho, poniendo en duda los datos que apuntan a "sólo" un 30% de inmigrantes en este municipio, aunque sin ofrecer otros: "Nosotros no somos el Estado, no tenemos datos, lo que tenemos es el contacto con la calle".

Abascal ha achacado esta situación a que "se ha lanzado el mensaje de que la sanidad que pagan los españoles con los impuestos es universal y que vale para todo el mundo menos para los españoles", mientras los nacionales "tienen que buscarse las soluciones en otros lugares" y recurrir a seguros privados ya que "se sienten expulsados porque no les atienden a tiempo" para atender a otros que vienen "con muy malas costumbres" y "agrediendo a los profesionales de la salud".

A ello ha sumado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "cada vez se ven más desbordadas" ante la llegada de más personas a un país "que tiene el mismo número de policías, médicos y viviendas", lo que provoca que los españoles tengan que hacer "patrullas vecinales" que, además, "son criminalizadas por los medios y por los partidos políticos de izquierda".

CRÍTICAS AL BIPARTIDISMO

En su opinión, la responsabilidad de esta situación corresponde a "las políticas del bipartidismo" durante los últimos 40 años, que han sido ahora "aceleradas" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con la anuencia del Partido Popular", al que ha reprochado que votó en su momento a favor de tramitar la iniciativa legislativa para regularizar a estos 500.000 inmigrantes.

Abascal ha aseverado que esta regularización va a hacer que los españoles tengan "más problemas", mientras hay "millones de personas en África en estos momentos intentando comprar los billetes de las mafias para venir a España".

Ha añadido que lo harán "jugándose la vida y algunos la perderán por el camino", tras lo que "pondrán las imágenes de esas catástrofes en los telediarios "para que todos nos sintamos muy mal y estemos muy compungidos".

De este modo, el presidente de Vox ha acusado a "los partidos políticos que promueven la inmigración masiva de ser responsables no sólo de la inseguridad en las calles de España, sino de todas las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo".

SÁNCHEZ QUIERE "SUSTITUIR" A LOS ESPAÑOLES

Abascal ha considerado también que Sánchez "odia a los españoles y por eso quiere sustituirlos": "Cuando ve que las encuestas dicen que 600.000 españoles van a dejar de votarle a él, muchos de ellos para votar a Vox, lo primero que piensa es en cómo sustituirlos", iniciando unos procesos de regularización "que se pagan con los impuestos de los españoles", si bien ha reconocido que las nacionalizaciones "no llegarán a tiempo para esas elecciones".

Asimismo, ha sostenido que estos procesos de nacionalización son "fraudulentos" porque darán la nacionalidad "a gente que ni siquiera sabe español o que no ha renunciado a la nacionalidad de origen".

Por ello, ha avanzado que, cuando Vox llegue al Gobierno, llevarán a cabo una auditoría, revertirán la política migratoria y que "el que entre ilegalmente en España va a ser repatriado", "el que cometa delitos, sea legal o ilegal, se va a ir y va a ser deportado a cumplir las penas en las cárceles de su país" y que "el que esté en España, aunque esté legal, viviendo del esfuerzo de los demás y no quieriendo trabajar, también se va".

En este sentido, Abascal ha rechazado el argumento de que "aquí falta gente" o de que "los españoles no quieren trabajar", cuando hay un 10% de paro entre nacionales y un 25% entre extranjeros: "Los españoles lo que no quieren es ser esclavos, quieren tener unos salarios dignos que les permitan pagar una vivienda, pero aquí está todo colapsado".

INSTA A AZCÓN A "ECHARSE A UN LADO"

En clave aragonesa, ha reprochado al presidente autonómico y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, que diga que "no tiene competencias para evitar esto" y que "no hable de estos problemas".

"Lo único que dice es que esto beneficia a Vox. No, esto no beneficia a Vox, esto perjudica a todos los españoles", ha agregado Abascal, quien ha emplazado al presidente aragonés a que "si dice que es un incompetente, lo que tiene que hacer es echarse a un lado y que deje paso a Alejandro Nolasco, porque nosotros sí tenemos soluciones y sí tenemos valor para lanzar ese mensaje, para decirlo en Caspe y en todos los pueblos de Aragón".

