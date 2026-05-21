La Policía realiza un requerimiento de información a la empresa investigada por pagar a las hijas de Zapatero

La Policía Nacional ha realizado un requerimiento de información a Inteligencia Prospectiva tras no poder llevar a cabo el pasado martes el registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' y que señala a esta empresa como la que supuestamente pagó a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han señalado que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que acudieron a las oficinas de Inteligencia Prospectiva en la calle Paseo de la Habana en Madrid no pudieron realizar el registro al encontrarse las instalaciones en obras y sin personal.

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Por este motivo, los investigadores han cursado un requerimiento de información al no poder cumplir con lo ordenado por el juez José Luis Calama, que también autorizó otros tres registros, uno de ellos en la oficina del expresidente Zapatero en la calle Ferraz, mandatando a los agentes para intervenir los dispositivos de almacenamiento de Gertrudis Alcázar, la secretaria personal del exjefe del Ejecutivo socialista.

El auto del juez señala a Inteligencia Prospectiva como una de las empresas --otra es Softgestor, también registrada el pasado martes-- que canalizó fondos hacia Análisis Relevante, la compañía de Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, y que se considera "una pieza instrumental" dentro de una estructura de tráfico de influencias presuntamente liderada por el propio Zapatero y que él niega.

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"Constituye una sociedad carente de actividad real, cuya operativa económica y financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con un uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez", indica sobre Inteligencia Prospectiva.

CIFRAS DE NEGOCIO "INCONGRUENTES"

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La investigación de la Audiencia Nacional, que se apoya en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria de 25 de febrero de 2026, recoge que Inteligencia Prospectiva inició sus operaciones en 2020 y está "administrada solidariamente" por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.

En este sentido, refleja un "elevado volumen de movimientos en cuenta" con entradas y salidas superiores a 2,6 millones de euros en el periodo 2020-2025, pese a contar con un déficit de 847.401,53 euros y tener que recurrir a sucesivas ampliaciones de capital por importe de 698.500 euros.

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"Resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021 y claramente reducida en los años posteriores", dice el juez sobre las cuentas de Inteligencia Prospectiva, añadiendo que también es "reseñable que la entidad no haya solicitado la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, pese al significativo volumen de gastos declarados y a su situación financiera deficitaria".

En este sentido, el juez señala en su auto sobre los pagos realizados por Inteligencia Prospectiva que sus principales proveedores son Análisis Relevante con 380.208 euros, Gate Center con 266.200 euros y, finalmente, la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, Whathefav, con 561.440 euros, que también fue registrada el pasado martes por la UDEF.

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LÍDER DE UNA ESTRUCTURA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En su auto, el juez Calama señala que Zapatero habría ejercido de "líder" de una estructura de tráfico de influencias por la que el expresidente y sus hijas habrían recibido casi dos millones de euros. Además, le achaca la orden de crear empresas 'off-shore' fuera de España.

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La investigación recoge las conversaciones de varios directivos y accionistas de la aerolínea Plus Ultra en un chat grupal denominado "PU", donde se refieren a Zapatero como su "pana" en los trámites para conseguir el rescate que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia y a Julio Martínez Martínez como el "lacayo" del expresidente en estas supuestas gestiones.

Además, el auto menciona otro chat denominado "AR", relacionado con Análisis Relevante. "José Luis Rodríguez Zapatero lleva a cabo participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante SL, tal y como se constata a través de un chat grupal, denominado 'AR", apunta el juez.

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La investigación de la Audiencia Nacional apostilla que este chat grupal "AR" fue creado por Sergio Sánchez "dos meses después de la constitución de la mercantil Análisis Relevante SL, en el que figuran como participantes Julio Martínez Martínez, Javier de Paz, Silvia de Paz, José Luis Rodríguez Zapatero y Sergio Sánchez Benítez".