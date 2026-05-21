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Mikel Merino vuelve a entrenarse con el grupo

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Londres, 21 may (EFE).- El español Mikel Merino, centrocampista del Arsenal, ha vuelto a entrenarse este jueves con el grupo tras cuatro meses de ausencia por una lesión en el pie.

El internacional español se hizo una fractura por estrés a principios de año y pasó por el quirófano, y aunque había pisado el césped en solitario, no había completado una sesión con el grupo hasta este jueves.

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Merino fue recibido con un pasillo de collejas por parte de sus compañeros en un ambiente muy tranquilo menos de 48 horas después de coronarse campeones de la Premier League por el empate del Manchester City contra el Bournemouth.

En el día abierto a medios por la final de la Liga de Campeones del próximo 30 de mayo, el Arsenal no pudo contar en el entrenamiento con David Raya, William Salibay ni Bukayo Saka, pero ninguna de estas ausencias es preocupante y todos llegarán sin problemas a Budapest.

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El que lo tiene casi imposible es Jurrien Timber, que no se entrenó y lleva más de un mes fuera de los terrenos de juego. EFE

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EFE

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