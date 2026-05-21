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Enrique Santiago cree que la fórmula de Rufián no tiene proyecto de país y alerta contra los "egos desmesurados"

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El portavoz parlamentario de IU y diputado por Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado este jueves que estudiarán la idea lanzada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para articular un nuevo espacio de izquierdas estatal, pero ya adelanta que no ve un proyecto estatal de país y advierte contra los "egos desmesurados" y el "riesgo de los hiperliderazgos".

"Nos parecen muy bien los ofrecimientos de personas que están dispuestas a trabajar por la unidad de la izquierda estatal y estamos encantados de analizar cualquier propuesta concreta que se nos haga", ha señalado Santiago en el Congreso.

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En este sentido, ha sostenido que ese proyecto debe hacerse en torno a unas propuestas "políticas, programáticas y estratégicas" y en torno a procesos organizativos colectivos", con fuerzas políticas y movimientos sociales.

"Creo que en estos años hemos aprendido mucho de los riesgos de los hiperliderazgos", ha afirmado Santiago, quien ha añadido que, "francamente", esa fórmula no tiene "una base sobre la que se pueda articular una alternativa de gobierno", pero que están esperando a que se la expliquen.

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Por ello, el dirigente comunista ha insistido en que "cualquier propuesta es bienvenida" porque "gente abierta a estudiar cualquier posibilidad" y ha explicado que están en un proceso de conformación de "un paso al frente" en torno a las organizaciones que forman parte de la coalición Sumar, pero también "interesadísimos en mayores confluencias" y en reforzar ese proceso.

"ESPAÑA NECESITA UN PROYECTO ESTATAL DE IZQUIERDAS"

Preguntado por las palabras de Rufián sobre que el problema de este país son "las izquierdas nacionales" y por el encaje de partidos como Izquierda Unida o Sumar, Santiago ha defendido un "proyecto de país" que alcance a todos los ciudadanos que vivan y trabajen "en cualquiera de los territorios.

En su opinión, España necesita "un proyecto de izquierdas de ámbito estatal" y aquí que se trata de "sumar" y de unir a distintas fuerzas de izquierdas. "Cualquiera que vaya discriminando, poniendo diferenciaciones o excluyendo a fuerzas de izquierdas, comete un error. Pero bueno, eso es problema de quien lo haga", ha advertido.

El parlamentario de Sumar ha reivindicado que siempre han trabajado por unir fuerzas de ámbito estatal y fuerzas de ámbito territorial "más limitado, regional, nacional", y ha puesto como ejemplo la coalición Sumar. En este sentido, ha insistido en que trabajan para reforzar el espacio de coordinación de distintas izquierdas "es realmente lo que va a permitir que en España siga habiendo un gobierno de izquierdas".

"LOS EGOS DESMESURADOS, UN PROBLEMA EN LA IZQUIERDA"

En la misma línea, en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Santiago ha subrayado que "los egos desmesurados" han sido "un problema en la izquierda". Y ha defendido que la "izquierda estatal" tiene "más que acreditada una preocupación por defender y mejorar la vida de la clase trabajadora".

Además, ha confesado que está "deseando" que alguien les explique la propuesta de Rufián porque lo han pedido en varias ocasiones, pero todavía no han tenido "la suerte" de obtener respuesta. Asimismo, ha afirmado que están dispuestos a negociar y participar en la propuesta. "Por supuestísimo", ha finalizado.

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EuropaPress

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