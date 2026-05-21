El Gobierno Vasco concede el tercer grado a los etarras Olarra Guridi y Xabier Zabalo

Vitoria, 21 may (EFE).- El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y al miembro de la organización terrorista Xabier Zabalo Beitia, quienes cumplen sus penas en la prisión de Martutene.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha informado en un comunicado de la concesión de estos dos terceros grados, que ha confirmado el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, de quien dependen las prisiones del País Vasco.

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Olarra Guridi, sobre quien recayeron varias condenas que suman más de 1.000 años de cárcel, ya podía salir de prisión desde el año pasado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

En el caso de Xabier Zabalo, el Gobierno Vasco le concedió el tercer grado por primera vez el 21 de febrero de 2025, pero la Fiscalía recurrió y el juez revocó la progresión de grado, por lo que volvió a prisión. EFE

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