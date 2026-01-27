Espana agencias

El Gobierno y sus socios rechazan citar esta semana en el Congreso a Sánchez y seis de sus ministros, reclamados por PP

El, PSOE, Sumar y buena parte de sus aliados han rechazado este martes en la Diputación Permanente del Congreso citar esta semana de urgencia al presidente Pedro Sánchez para que hable de Venezuela y de la corrupción que le rodea, y a seis de sus ministros, por asuntos como la financiación autonómica, los casos de acoso sexual en el PSOE o la puesta en marcha de las oficinas judiciales.

La Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno del Congreso en periodos no ordinarios de sesiones, tenía sobre la mesa 11 peticiones de comparecencia registradas por el PP, aunque el debate apenas ha durado dos horas porque el primer partido de la oposición ha decidido limitarse a una sola intervención.

La secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos, se ha quejado de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya pospuesto hasta final de mes la convocatoria de esta reunión, que ha quedado en una "pantomima" porque "difícilmente puede tener una utilidad práctica" al no haber tiempo para organizar esas peticiones de comparecencia antes del 1 de febrero, cuando se retoma la actividad ordinaria. "Y porque sabemos que no sirve de nada lo que aquí digamos", ha apostillado.

En respuesta, la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, ha criticado lo que define como el "espectáculo" del PP pidiendo comparecencias en los meses de enero, algo en lo que han coincidido otros grupos de la mayoría de la investidura.

Teniendo en cuenta que Sánchez comparecerá ante el Pleno para el próximo 11 de febrero --ya en periodo ordinario-- para hablar de los últimos accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como de otros asuntos internacionales, la Diputación Permanente ha rechazado las solicitudes del PP para que hablara esta misma semana de la situación en Venezuela o de los casos de corrupción en el PSOE. Sólo Vox ha respaldado todas las peticiones mientras Junts ha optado por la abstención.

SE 'LIBRAN' MONTERO, BOLAÑOS O REDONDO

El PP tampoco ha logrado sacar adelante las comparecencias de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que reclamaban por los acuerdos de financiación autonómica suscritos con Oriol Junqueras, líder de ERC, y por las "graves" dificultades económicas que sufren las familias españolas.

No tendrán que pasar por el Congreso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la implantación de los tribunales de instancias y de las oficinas de justicia, ni la de Igualdad, Ana Redondo, por los casos de acoso sexual a mujeres producidos en el entorno de La Moncloa.

También se ha librado de comparecer la titular de Ciencia, Diana Morant, reclamada por el cierre de las Unidades de Diagnóstico Molecular, Cáncer Familiar y del Programa de Terapias Experimentales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), aunque en su caso ha sido después de tres empates pues el PNV sí que ha apoyado la petición del PP. La abstención de Junts y el voto en contra de Podemos ha dado al traste con su comparecencia.

Se ha rechazado igualmente la comparecencia de la titular de Sanidad, Mónica García, reclamada por los problemas con la convocatoria del MIR, ni el de Transportes, Óscar Puente, para que informe sobre el plan de choque ferroviario, el plan de atención urgente a los pasajeros y el protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria.

En todo caso, Puente va a comparecer este jueves ante el Pleno del Senado y el próximo martes en la comisión correspondiente del Congreso por los últimos accidentes ferroviarios.

EuropaPress

