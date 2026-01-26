Espana agencias

La Policía apunta, en el juicio del Caso Mediador, que el general Espinosa pedía "dinero y tarjetitas"

Durante el juicio en Tenerife, una testigo respaldó que Francisco Espinosa, exgeneral de la Guardia Civil, utilizaba su posición para favorecer a empresarios, recibiendo beneficios, regalos y pagos, según registros hallados en dispositivos electrónicos intervenidos por la policía

“Nunca me hubieran agasajado si no fuera general”, afirmó una de las testigos en la tercera sesión del juicio del Caso Mediador en Santa Cruz de Tenerife, en referencia al exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. Así lo recogió el medio, donde también se detalló que la agente de la Policía Nacional encargada de la investigación tecnológica ratificó que Espinosa solicitaba pagos y obsequios a empresarios, aprovechando su cargo para influir en la concesión de contratos y facilitar encuentros con figuras del sector privado.

En la jornada, según informó el medio, la citada agente, que participó en la investigación sobre los dispositivos electrónicos intervenidos durante la fase de instrucción, compareció como testigo y validó las declaraciones previas realizadas por Marco Antonio Navarro Tacoronte. De acuerdo con lo declarado tras su arresto por presunta estafa, los testimonios de Navarro fueron respaldados por lo hallado en sus teléfonos móviles. La agente precisó que estos equipos funcionaban en la práctica como sistemas de grabación silenciosa, permitiendo documentar conversaciones sobre regalos, transferencias de dinero y viajes que, según los registros, tenían como propósito favorecer a determinados empresarios.

Durante su intervención, la policía aportó detalles de uno de los elementos centrales de la acusación: según sus propios registros, Espinosa no solo recibía obsequios, sino que también reclamaba con claridad “dinero y tarjetitas”. Además, la funcionaria sostuvo que tanto el empresario Antonio Bautista como Navarro eran conscientes de que estos actos se ajustaban a la figura de soborno, como quedó reflejado en sus conversaciones. El medio enfatizó que la investigación policial sostiene la hipótesis de que el ya retirado general Espinosa empleaba su posición para propiciar contactos y operaciones comerciales ventajosas para determinados empresarios.

La defensa de Espinosa interrogó a la agente policial sobre la naturaleza de las conclusiones. La agente subrayó que no se trataba de interpretaciones subjetivas, sino del resultado de investigaciones concretas sobre los dispositivos incautados, informó el medio. Agregó que la conducta por la que se acusa a Espinosa solo era posible por la influencia asociada a su rango, circunstancia por la cual empresarios y mediadores se mostraban dispuestos a realizarle obsequios y pagos.

Durante la audiencia, también testificó Adelaida Pérez, quien mantuvo una relación sentimental con Espinosa. Pérez indicó, según consignó el medio, que el propio general costeó los gastos de un viaje compartido a Fuerteventura, incluidos hotel, comidas y alquiler de vehículo. Aclaró que no conocía ni al mediador Navarro Tacoronte ni al empresario Bautista antes de aquel viaje, etapa en la que se le presentó la posibilidad de colaborar con la empresa de Bautista en tareas comerciales.

Pérez relató que durante la estancia se reunió con Bautista, con quien compartió una cena y un café, sin que le informaran en ningún momento quién costeaba realmente el viaje. Posteriormente, en Gran Canaria, volvió a encontrarse con Bautista, en días en los que avanzaban negociaciones empresariales vinculadas a proyectos de energía fotovoltaica para el Grupo Lopesan y otras empresas gestionadas por Miguel Ángel Ramírez. Detalló, siguiendo la información del medio, que nunca recibió dinero de Bautista y que, incluso, ella misma abonó el almuerzo durante su encuentro en Gran Canaria.

En su testimonio ante la Sala, Pérez explicó que solicitó a Bautista un salario mensual de 3.000 euros; una cifra que resultaba superior a la remuneración del propio empresario. Finalmente no se incorporó a la empresa, ya que buscaban un perfil de ingeniero en lugar de una comercial. De acuerdo con lo señalado, el vínculo con el general Espinosa le permitió acceder a la oferta de colaboración profesional, basada en la captación de nuevos clientes entre grandes empresas, y reconoció que su proximidad a Ramírez representaba una clara ventaja para la potencial intermediación.

El medio detalló que la defensa de Espinosa renunció a que comparecieran como testigos Miguel Ángel Ramírez, el empresario Eustasio López y el asesor Luis Monzón. Todos alegaron problemas de salud para excusar su ausencia en la sala.

Durante la jornada, la investigación policial fue presentada como basada en pruebas derivadas de evidencias electrónicas y respaldada tanto por testimonios como por los materiales analizados en los dispositivos. La narrativa de las sesiones judiciales mostró una dinámica en la que, según el medio, la postura de la defensa intentó desacreditar las conclusiones investigativas, mientras que los testimonios destacaron el papel de Espinosa en el acceso a contactos empresariales y beneficios económicos asociados a su posición institucional.

