Feijóo acusa a Sánchez de usar a Puente de "cortafuegos" y le exige comparecer ya en Senado: "El país está colapsando"

Durante su intervención, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), hizo referencia a la reciente dimisión de Salomé Pradas, exconsejera de emergencias de la Comunidad Valenciana tras una DANA, como contraste con la gestión que realiza el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Feijóo remarcó la falta de dimisiones en el Ejecutivo central ante este y otros episodios que afectan la gestión pública reciente, trasladando la exigencia de responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder de la oposición afirmó, en una entrevista difundida por la cadena Cope y recogida por Europa Press, que el Grupo Popular solicitará esta semana la comparecencia urgente de Pedro Sánchez ante el Pleno del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– para que rinda cuentas tras el siniestro de Adamuz. Feijóo insistió en que la presencia del presidente resulta necesaria en la Cámara Alta, más allá de los anuncios de comparecencia ante el Congreso, con el fin de informar no solo sobre accidentes ferroviarios sino también sobre los temas tratados en el último Consejo Europeo.

Según detalló Europa Press, Feijóo acusó a Sánchez de usar al ministro Puente como “cortafuegos” para asumir la primera línea de responsabilidad en la gestión de la crisis, desplazando así la exposición del propio presidente. Durante la entrevista, Feijóo consideró que Sánchez “no puede pedir la dimisión de nadie por falta de gestión ni por mentir, porque eso supondría su propia dimisión”. Además, calificó a Puente como “el polemista” idóneo para servir de escudo político en esta circunstancia.

El presidente del PP también criticó al jefe del Ejecutivo por, según sus palabras, actuar con soberbia al defender públicamente la labor del ministro Puente en un mitin celebrado en Aragón, mientras las víctimas del accidente seguían sin enterrar. Feijóo expresó su indignación por escuchar al presidente Sánchez en ese acto felicitar a Puente por “dar la cara desde el primer momento” y afirmar públicamente que el Gobierno estatal “ha hecho lo que tenía que hacer”. El medio Europa Press reportó que Feijóo sostuvo que la actuación presidencial demostraba una actitud de superioridad impropia dadas las circunstancias.

En el mismo contexto, Feijóo replicó a las palabras del ministro Puente que, en una entrevista reciente, pidió “no compararle” con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, tras la gestión de la DANA. Para el dirigente popular, la comparación válida se establece con la consejera de emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, quien dimitió tras la catástrofe meteorológica, subrayando así la diferente respuesta política ante crisis de gestión.

A juicio del líder del PP, el país atraviesa una situación de colapso, aludiendo tanto a la huelga de maquinistas como a la huelga de médicos recientemente convocadas. Según informó Europa Press, Feijóo señaló que ni los maquinistas ni los médicos han dejado de advertir al Gobierno sobre los problemas existentes, y reprochó la falta de respuesta efectiva por parte del Ejecutivo ante estas alertas.

En sus declaraciones, el jefe de la oposición también acusó al Gobierno de suministrar una avalancha de datos a la opinión pública, buscando con ello crear confusión. Feijóo insistió en la responsabilidad directa de Sánchez tanto en la gestión de los incidentes recientes como en la política de comunicación adoptada, responsabilizando al Ejecutivo de no dar respuesta clara ante las crisis abiertas.

Europa Press consignó que la petición de comparecencia de Sánchez ante el Senado busca que el presidente asuma personalmente la responsabilidad y facilite explicaciones exhaustivas sobre los hechos recientes. El debate para la comparecencia se plantea como una prioridad para el Grupo Popular, quien sostiene que la crisis derivada de los accidentes y las sucesivas huelgas exigen una intervención directa por parte del presidente del Gobierno.

Feijóo, de acuerdo con Europa Press, cuestionó además la decisión de Sánchez de informar en el Congreso de los Diputados conjuntamente sobre los accidentes ferroviarios y los últimos acuerdos del Consejo Europeo, alegando que este formato diluye la atención de la opinión pública y resta transparencia en la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. El líder popular afirmó que su grupo insistirá en distinguir ambos ámbitos y exigirá respuestas precisas sobre la gestión de emergencias y la situación de colapso señalada.

Al abordar las protestas sindicales y el malestar creciente en sectores claves como el transporte ferroviario y la sanidad, Feijóo remarcó que la convocatoria de huelgas tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la población y atribuyó estas movilizaciones a los desacuerdos no atendidos por el Gobierno central, conforme a lo informado por Europa Press.

El PP ha reiterado en los últimos días, según el medio, que la gestión de las crisis recientes pone de manifiesto la necesidad de cambios profundos en la política de responsabilidades y transparencia institucional. El Grupo Popular argumenta que solo una comparecencia directa de Pedro Sánchez ante la Cámara Alta puede despejar las dudas en torno al alcance de sus decisiones y la implicación del Ejecutivo en la resolución de los incidentes reportados.

Europa Press ha seguido de cerca tanto la evolución de la crisis abierta tras el accidente ferroviario de Adamuz como la respuesta política e institucional del Gobierno, así como las reacciones de la oposición y los distintos actores sindicales implicados en las huelgas que afectan a infraestructuras y servicios públicos.