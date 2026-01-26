Espana agencias

El Nikkei cae más de un 1,3 % por la fuerte apreciación del yen

Tokio, 26 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía este lunes más de un 1,3 % por la fuerte apreciación del yen frente al dólar, que hoy se cambiaba en el entorno de las 155 unidades, tres yenes menos que en la sesión previa.

Media hora después del inicio de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía 713,75 puntos, hasta ubicarse en los 53.133,12 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 1,47 % o 53,53 puntos, hasta situarse en 3.576,17 unidades.

El yen se vio impulsado por la noticia, avanzada por la prensa estadounidense la semana pasada, de que las autoridades monetarias de Estados Unidos se estaban planteando intervenir en el cambio de la divisa, que lleva meses depreciándose ante la preocupación por la salud fiscal de Japón y los planes de gasto del Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi.

La apreciación del yen afectó principalmente a las exportadoras japonesas, que se suelen beneficiar de una moneda más débil, y este lunes el gigante automovilístico Toyota, la compañía de mayor capitalización local, se desplomaba cerca de un 3,5 %.

Su rival Honda bajaba un similar 3,5 %, mientras el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía más de un 2 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank se depreciaba algo más de un 3,5 %, y el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, caía cerca de un 2 %.

Por contra, las empresas del sector de la defensa Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries avanzaban alrededor de un 0,2 % y un 0,15 %, respectivamente. Además, la firma de semiconductores Advantest sumaba un 0,3 %. EFECOM

