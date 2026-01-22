Espana agencias

Limitar el alquiler por habitaciones perjudica a los estudiantes, según las inmobiliarias

Salamanca, 22 ene (EFECOM).- La medida propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el alquiler por habitaciones no pueda superar el precio por la vivienda completa se ha recibido con inquietud entre los propietarios de ciudades universitarias, mientras que las inmobiliarias advierten de que podría dejar fuera del mercado a miles de estudiantes que no pueden pagar otra alternativa.

"Si lo que queremos es que los dueños saquen lo mismo que por el piso completo, lo que hacen es cambiar el modelo, alquilan la vivienda completa. Y así no hay producto para esa demanda que en Salamanca es muy fuerte", ha explicado a EFE Manuel Arias, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca.

En ciudades universitarias como Granada, Santiago de Compostela o Salamanca el mercado del alquiler no se entiende sin su amplia población flotante estudiantil, que alquila con contratos de temporada por estancias que normalmente van curso a curso -diez u once meses- pero también pueden ser menores, de tres meses por ejemplo, en el caso de los alumnos de intercambio.

En una vivienda estándar del centro de Salamanca, un propietario que alquila el piso completo puede sacar unos 300 euros por cada habitación, en total 900 si son tres, mientras que si lo alquila por habitaciones el precio puede ascender a 400 por cada una, con lo que en conjunto obtiene 1.200 euros.

Las inmobiliarias argumentan que esa rentabilidad es imprescindible para que los propietarios decidan optar por una fórmula en la que asumen más riesgos.

Sin ese incentivo, se pasarían a alquilar la vivienda completa, ya sea a estudiantes que se juntan para firmar un contrato solidario en el que todos se hacen responsables, o a familias.

"Tienes que enseñar la vivienda más veces, se pueden quedar habitaciones vacías por un problema de convivencia ya que no se conocen, muchas veces no se consiguen alquilar si no es dentro de las épocas de fuerte demanda, y cada inquilino alquila por un periodo distinto con demandas diferentes", ha señalado Arias.

Y ha añadido: "Es mucho más riesgo y más trabajo. Incluso ahora que pueden tener esa rentabilidad extra, mucha gente que alquila por habitaciones se acaba cansando a los dos años y pone el piso en renta como una unidad completa".

No obstante, en ciudades como Salamanca el crecimiento del alquiler por habitaciones ha contribuido a desplazar a las familias al alfoz y otras localidades cercanas a la capital, ya que con los sueldos medios de una persona o de una pareja en esta provincia es difícil poder pagar un alquiler de 1.200 euros como el que sí pueden costear entre tres o cuatro estudiantes. EFECOM

