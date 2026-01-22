Espana agencias

El exsecretario de Presidencia remitió a Pradas a la abogacía para consultar sobre un confinamiento por la dana

El exsecretario de Presidencia de la Generalitat valenciana el día de la dana, Cayetano García, ha señalado este jueves, durante su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja, que el día de la dana remitió a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas a la abogacía de la administración autonómica para consultar sobre un confinamiento a la población cuando esta le trasladó que iba a reventar una presa y había que confinar a la provincia de Valencia.

Asimismo, García ha negado que esa indicación a Pradas se la dijera el exjefe del Consell, Carlos Mazón, o su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca", según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

El exsecretario de Presidencia ha comparecido este jueves ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales.

Durante su declaración, Cayetano García ha hablado de los mensajes que la tarde de la dana, la del 29 de octubre de 2024, envió a Mazón, a partir de las 19.23 horas, y con un planeamiento de ayudas a afectados de la zona de Utiel-Requena y en los que avisaba: "Va a haber que ver qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados".

Sobre esa afirmación, preguntado en base a qué sabía que iba a haber un "huevo de afectados" en esa zona, García ha manifestado que la hizo porque lo oyó en la radio y no porque se lo dijera Pradas.

