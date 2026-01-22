Espana agencias

Driebes (Guadalajara) consigue fondos para expropiar los terrenos del yacimiento de Caraca

Guardar

Guadalajara, 22 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Driebes (Guadalajara) ha conseguido el dinero necesario para adquirir, mediante una expropiación, los terrenos donde se ubica la antigua ciudad romana de Caraca, gracias a una campaña de micromecenazgo que se está desarrollado a través de la asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra.

En solo cuatro días desde que fue lanzada, la campaña de micromecenazgo ha superado el objetivo mínimo de recaudación, que se situaba en 30.000 euros, ha informado a EFE el primer teniente de alcalde de Driebes y concejal de Cultura, José Luis Aguado.

La cantidad que se ha recaudado, sumada a los 35.000 euros que se ha comprometido a aportar la Diputación de Guadalajara, supera los 73.000 euros en los que se ha cuantificado la expropiación de los dos terrenos privados donde se ubica el grueso del yacimiento de Caraca, situado en el Cerro de la Virgen de la Muela.

Aguado ha destacado: "Ya hemos superado el objetivo mínimo, en concreto son 33.781 euros los logrados en la microcampaña y ahora no nos detenemos y animamos a seguir apoyando la campaña para lograr el objetivo óptimo de 55.000 euros y contar así con dinero para, además de adquirir los terrenos, poder retomar las excavaciones e investigación en el yacimiento".

El concejal de Cultura de Driebes ha agradecido el apoyo que ha recibido la campaña de micromecenazgo, que va a permitir garantizar el futuro del yacimiento y de las investigaciones arqueológicas.

Las primeras noticias sobre este yacimiento tienen que ver con el hallazgo, en 1945, de un depósito de plata, conocido como el Tesoro de Driebes, que fue encontrado con motivo de obras de canalización del canal de Estremera.

Han sido los trabajos de la última década los que han permitido identificar la existencia de la ciudad romana de Caraca, que pudo alcanzar en época altoimperial una extensión de unas ocho hectáreas.

Mediante las prospecciones con georradar y las posteriores excavaciones arqueológicas, se ha documentado la existencia del foro, el cardo, el decumano, termas públicas o viviendas y se plantea que esta ciudad estaba articulada en 27 manzanas.

Esta ciudad se identifica con la ciudad de Caraca, citada por Plutarco, Ptolomeo y el Anónimo de Rávena, ubicada en la vía que unía Cartago Nova y Complutum, concretamente entre esta última ciudad y Segóbriga.

La campaña de micromecenazgo 'Salvemos la ciudad romana de Caraca' estará activa hasta el 28 de febrero de 2026. EFE

Brl/rr/jdm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El CV Melilla debuta con ilusión en la Copa ante el favorito Heidelberg Volkswagen

Infobae

El BCE advierte de que la geopolítica puede frenar el crecimiento en Europa

Infobae

Vueling programa 1,4 millones más de asientos en España para este verano, un 5 % más

Infobae

Von der Leyen supera su cuarta moción de censura en siete meses ante el Parlamento Europeo

Infobae

Garamendi advierte del riesgo de retrasar Mercosur y pide mismas condiciones en productos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a señalar

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: “Es un aprovechado”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: siguen las labores de búsqueda de dos desaparecidos en Córdoba y la suspensión del servicio en Cataluña

La Policía Nacional rescata en 72 horas a un hombre que fue secuestrado por la mafia sueca tras no querer pagar el rescate de sus perros

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate