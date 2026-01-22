Driebes (Guadalajara) consigue fondos para expropiar los terrenos del yacimiento de Caraca

Guadalajara, 22 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Driebes (Guadalajara) ha conseguido el dinero necesario para adquirir, mediante una expropiación, los terrenos donde se ubica la antigua ciudad romana de Caraca, gracias a una campaña de micromecenazgo que se está desarrollado a través de la asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra.

En solo cuatro días desde que fue lanzada, la campaña de micromecenazgo ha superado el objetivo mínimo de recaudación, que se situaba en 30.000 euros, ha informado a EFE el primer teniente de alcalde de Driebes y concejal de Cultura, José Luis Aguado.

La cantidad que se ha recaudado, sumada a los 35.000 euros que se ha comprometido a aportar la Diputación de Guadalajara, supera los 73.000 euros en los que se ha cuantificado la expropiación de los dos terrenos privados donde se ubica el grueso del yacimiento de Caraca, situado en el Cerro de la Virgen de la Muela.

Aguado ha destacado: "Ya hemos superado el objetivo mínimo, en concreto son 33.781 euros los logrados en la microcampaña y ahora no nos detenemos y animamos a seguir apoyando la campaña para lograr el objetivo óptimo de 55.000 euros y contar así con dinero para, además de adquirir los terrenos, poder retomar las excavaciones e investigación en el yacimiento".

El concejal de Cultura de Driebes ha agradecido el apoyo que ha recibido la campaña de micromecenazgo, que va a permitir garantizar el futuro del yacimiento y de las investigaciones arqueológicas.

Las primeras noticias sobre este yacimiento tienen que ver con el hallazgo, en 1945, de un depósito de plata, conocido como el Tesoro de Driebes, que fue encontrado con motivo de obras de canalización del canal de Estremera.

Han sido los trabajos de la última década los que han permitido identificar la existencia de la ciudad romana de Caraca, que pudo alcanzar en época altoimperial una extensión de unas ocho hectáreas.

Mediante las prospecciones con georradar y las posteriores excavaciones arqueológicas, se ha documentado la existencia del foro, el cardo, el decumano, termas públicas o viviendas y se plantea que esta ciudad estaba articulada en 27 manzanas.

Esta ciudad se identifica con la ciudad de Caraca, citada por Plutarco, Ptolomeo y el Anónimo de Rávena, ubicada en la vía que unía Cartago Nova y Complutum, concretamente entre esta última ciudad y Segóbriga.

La campaña de micromecenazgo 'Salvemos la ciudad romana de Caraca' estará activa hasta el 28 de febrero de 2026. EFE

