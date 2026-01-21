La CNMV ve falta de información sobre incentivos en entidades de servicios de inversión

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha apreciado falta de información en algunas entidades de servicios de inversión en relación a los datos que ofrecen sobre incentivos cuando están ligados a la distribución de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), así como la omisión de algún concepto de costes.

Estas dos incidencias son las más destacada por la CNMV en la revisión hecha por el regulador en su plan de actividades de 2025 dirigido a entidades medianas y pequeñas para las que no se había hecho una revisión sobre esta materia en los últimos años.

La CNMV ha dirigido su actuación a valorar la calidad y el nivel de información sobre los costes de las operaciones que las entidades de crédito y de servicios de inversión ofrecen a sus clientes, al considerarlo el organismo "fundamental" para que los inversores puedan adoptar de forma adecuada sus decisiones de inversión al repercutir de forma directa en la rentabilidad.

Según lo observado por la CNMV, lo más relevante es la ausencia en algunas entidades del desglose de incentivos en la información previa a la operación cuando se perciben ligados a la distribución de IIC, ya que aunque informan de la comisión de gestión no indican qué parte de ella se retrocede a la entidad. En este caso, el regulador ha apuntado que la incidencia se agrava en dos entidades al no informar tampoco de forma correcta de los incentivos percibidos.

Asimismo, la CNMV destaca como otra incidencia relevante, la no inclusión de los costes de fondos de inversión en una entidad, la falta de información sobre incentivos en otra entidad, datos erróneos de incentivos en otras dos; así como la omisión de ciertos conceptos de costes, y la aplicación, con relativa frecuencia, de un criterio de caja para asignar los costes, asignando los mismos al año en que se cobran y no al año en el que se presta el servicio del que se derivan. EFECOM