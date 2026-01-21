Espana agencias

Identificadas 42 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sevilla, 21 ene (EFECOM).- El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado la autopsia del último cuerpo recibido este miércoles, con lo que ya se ha realizado la autopsia a 43 personas, todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz que han sido encontrados hasta el momento.

Junto a ello, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido los trabajos de identificación de 42 víctimas, por lo que tan sólo quedaría una persona por identificar. Todas las víctimas fallecidas identificadas lo han sido a través de las huellas dactilares.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

De las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres, que son de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Según ha trasladado el TSJA, todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos, excepto la de la víctima que queda por identificar.

Hasta el momento, se han entregado 20 cuerpos a las familias, hay otros 13 en el IML a disposición de las familias y pendientes de que lleguen las funerarias, y en otros siete casos, ninguna funeraria se ha puesto en contacto con el Tribunal de Instancia de Montoro para poder entregar los cuerpos. En otros dos casos, el Tribunal de Instancia está finalizando los trámites.

Desde el CID han señalado que sólo pueden informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga.

Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del Servicio de Criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente. EFECOM

