Los ingresos por primas del seguro crecen un 13,73 % en 2025, con récords en los dos ramos

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Los ingresos por primas de las aseguradoras que operan en España se situaron en 85.879 millones de euros a cierre de 2025, un 13,73 % más que el año anterior, frente al descenso del 1,56 % que experimentaron en 2024, alcanzando los ramos de vida y no vida facturaciones récord.

El seguro, con esos más de 85.000 millones de euros, supera la franja de los 70.000 millones de euros en que estuvo en los años 2023 y 2024, según los datos provisionales dados a conocer este martes por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA) y la patronal aseguradora Unespa.

De la facturación lograda a lo largo del ejercicio 2025, 49.963 millones correspondieron al ramo de no vida, que creció un 7,79 %; y 35.916 millones al de vida, con un aumento del 23,17 %.

La cuota de seguros de no vida cayó tres puntos en beneficio de los de vida en 2025.

La facturación del ramo de no vida fue positiva en todas sus modalidades y las primas de salud registraron el mayor crecimiento interanual, del 11,43 %, hasta situarse en 13.443 millones.

El director general de ICEA, José Antonio Sánchez, ha afirmado que quizá el ramo de salud alcance en facturación al de autos en 2027 y que en 2028 lo supere.

En el de salud, ha habido un incremento del número de asegurados en 2025 y en el crecimiento ha tenido que ver la renovación del convenio de Muface para los funcionarios de la Administración.

Si en ese crecimiento del 11,43 % de la facturación que ha habido se quita a las administraciones públicas, el aumento se quedaría en un 9 % y el crecimiento de asegurados sería de un 4 %.

Para 2026, Sánchez prevé que el ritmo de crecimiento de los seguros de salud será inferior al 11 %, por una inflación más baja y porque el incremento de los ingresos por el nuevo convenio de Muface se concentraba sobre todo en el primer año de vigencia del mismo, el año 2025.

En el ramo de no vida, el seguro de automóviles facturó un 8,38 % más, hasta los 14.285 millones de euros; mientras que los seguros multirriesgo subieron un 6,60 %, hasta los 10.697 millones.

Las pólizas empresariales, englobadas en la categoría 'resto no vida', experimentaron un crecimiento respecto a 2024 del 4,21 % y sumaron 11.538 millones.

El ritmo de aumento de las primas de automóviles, sector que supone el 26,9 % de las primas de no vida, experimentó un ligero descenso, al registrar un crecimiento del 8,38 % frente al 8,88 % de 2024; mientras que las de multirriesgo se incrementaron el 6,60 % frente al 8,8 % del año anterior.

El negocio de vida, reflejado en los ingresos por prima, aumentó un 23,17 % en comparación con el cierre de 2024, y el volumen de ahorro gestionado por parte de las aseguradoras se elevó un 5,35 % interanual, situándose las provisiones técnicas en 221.655 millones al cierre de 2025.

Ese crecimiento del 23,17 % interanual contrasta con la caída del 13,68 % que experimentó en 2024, gracias al fuerte impulso de vida ahorro, que subió un 26 %.

Sánchez ha destacado que, por primera vez en los últimos dos años, el crecimiento de las provisiones no se ha debido sólo al comportamiento financiero, sino a la entrada de nuevo ahorro. EFECOM