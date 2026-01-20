Espana agencias

El italiano Sozza arbitrará el PAOK-Betis y el alemán Marini el Celta-Lille

Madrid, 20 ene (EFE).- El árbitro italiano Simone Sozza dirigirá el partido Paok-Betis, de la séptima jornada de la Liga Europa, en la que el alemán Valerio Marini arbitrará el Celta-Lille, según las designaciones confirmadas por la UEFA.

En el PAOK-Betis Simone Sozza contará con sus compatriotas Daniele Chiffi en el VAR, junto a Alberto Tegoni y Giovanni Baccini como asistentes, Luca Zufferli como cuarto árbitro y Valerio Marini como asistente del VAR.

El equipo arbitral del Celta-Lille, encabezado por Valerio Marini, incluirá a los también alemanes Benjamin Brand en el VAR, Dominik Schaal y Christian Gittelmann como asistentes, Florian Exner como cuarto árbitro y Johann Pfeifer como asistente del VAR.

El colegiado español Guillermo Cuadra actuará como VAR en el partido Young Boys-Lyon, que arbitrará el azerbaiyano Aliyar Aghayev. EFE

EFE

