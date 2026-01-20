Espana agencias

El Galatasaray, el rival de Champions que más ha sufrido los goles de Griezmann

Madrid, 20 ene (EFE).- El Galatasaray, rival del Atlético de Madrid este miércoles en la Liga de Campeones, es el rival que más ha sufrido los goles de Antoine Griezmann en la máxima competición continental, con cuatro tantos del atacante francés en dos duelos, ambos en la temporada 2015-16.

Las dos últimas veces que el conjunto de Diego Simeone se midió a ese adversario, el marcador fue tanto de 0-2 en terreno turco, el 15 de septiembre de 2015, con el 'doblete' de Griezmann concentrado en los primeros 25 minutos, como de 2-0 en campo español, el 25 de noviembre de 2025, cuando ‘El Principito’ anotó otras dos dianas.

Griezmann ha marcado 44 goles en 113 partidos en la Liga de Campeones, previas incluidas, entre la Real Sociedad, el Barcelona y el Atlético de Madrid, con el Galatasaray por delante, con cuatro tantos, seguido por el Celtic de Glasgow, con tres, y por otros ocho conjuntos, entre ellos el Barça, el Dortmund o el Liverpool, con dos. EFE

