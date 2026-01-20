Espana agencias

El Barça viaja a Praga sin Ferran Torres, Ter Stegen, Lamine Yamal y Cancelo

Barcelona, 20 ene (EFE).- El Barcelona viaja este martes a Praga, donde mañana se medirá al Slavia en la Liga de Campeones, con las bajas del delantero Ferran Torres, lesionado, el portero Marc-André ter Stegen, que ultima su cesión al Girona, el extremo del extremo Lamine Yamal, sancionado, y el lateral Joao Cancelo, que no está inscrito en la fase liga de la competición europea.

El club ha informado que el jugador valenciano estará diez días de baja por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

En el caso de Marc-André ter Stegen, tiene permiso de la entidad para quedarse en Barcelona. Según informaron el lunes a EFE fuentes conocedoras de la operación, la cesión del meta alemán al club gerundense está avanzada y se podría cerrar en los próximos días.

Tampoco se han sumado a la expedición Lamine Yamal, que cumple sanción después de que en el último partido continental ante el Eintracht Fráncfort le mostraran la tercera cartulina amarilla, y el luso Joao Cancelo, que no está inscrito en esta fase de la 'Champions'.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, recupera, en cambio, al delantero Raphael Dias 'Raphinha', que se perdió el último partido liguero frente a la Real Sociedad (2-1) por un golpe en el muslo derecho.

Ante estas bajas, el técnico alemán Hansi Flick ha convocado a los futbolistas del filial Diego Kochen, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Dani Rodríguez y Juan Hernández.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al Slavia de Praga: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Tommy Marqués (centrocampistas); Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez (delanteros). EFE

EFE

