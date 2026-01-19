Cataluña se ofrece para acoger agencias de la ONU tras la retirada del apoyo de EE.UU.

Durante su intervención pública, Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, confirmó la existencia de “contactos informales” con agencias de las Naciones Unidas tras su reciente viaje a Nueva York, realizado durante la celebración de la Asamblea de la ONU a finales de septiembre de 2025. Duch indicó que estas conversaciones preliminares abordaron la posibilidad de acoger en Cataluña agencias de la organización internacional que, ante la retirada del apoyo de Estados Unidos, busquen nuevos emplazamientos. El conseller remarcó que, si bien los diálogos actuales no son definitivos, ve probable que en los próximos meses estos avances puedan tomar mayor concreción. “No digo que esto tenga que pasar mañana por la mañana, pero en su momento puede haber alguna operación de este tipo”, declaró Duch según consignó Nueva Economía Forum.

Según reportó el medio, Duch profundizó su ofrecimiento oficial para que Cataluña acoja agencias de Naciones Unidas que “quieran o necesiten cambiar de emplazamiento”, una propuesta motivada luego de que Washington anunciase el retiro de su apoyo a varias agencias de la organización internacional. El conseller planteó públicamente esta disposición gubernamental en un desayuno informativo celebrado este lunes, señalando además que considera fundamental que la acción exterior también se pueda ejercer desde Cataluña. Duch afirmó: “Podría ser, por qué no, el hogar de alguna de estas organizaciones internacionales que son ahora mucho más necesarias que nunca”, haciendo hincapié, según publicó Nueva Economía Forum, en el valor de mantener a Cataluña vinculada a las dinámicas multilaterales mundiales.

Este acto, organizado por Nueva Economía Forum, empezó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. En ese contexto, Duch transmitió sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y comentó la evolución del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, internado tras experimentar un déficit motor y dolor, señalando que Illa se encuentra recuperándose y animado a regresar a sus labores tras la correspondiente rehabilitación.

El medio detalló que Duch aprovechó la ocasión para advertir sobre la actual fragilidad de los vínculos trasatlánticos y las tensiones geopolíticas que afectan la cooperación internacional. El conseller alertó sobre la necesidad de cohesión entre los socios europeos frente a amenazas externas, particularmente en relación con la situación de Groenlandia. Duch insistió en que Europa no puede permitirse “ni ser ingenuos ni ir divididos”, en referencia a una eventual invasión estadounidense de Groenlandia, ya que, a su juicio, ello tendría efectos de gran repercusión sobre la OTAN, las relaciones transatlánticas, la propia Unión Europea y cuestiones estratégicas como la guerra en Ucrania.

Al responder, según consignó Nueva Economía Forum, si la Unión Europea debería entablar negociaciones con Estados Unidos sobre la situación en Groenlandia, Duch afirmó que la UE debe dejar clara su postura de respeto al derecho internacional y a la integridad territorial de Groenlandia, matizando que el foro adecuado para debatir sobre seguridad en el Ártico es la OTAN. De acuerdo con el conseller, resulta esencial mantener el vínculo transatlántico y evitar escenarios de uso de la fuerza estadounidense en Groenlandia, declarando que “no se quiere ni plantear el escenario de un posible uso de la fuerza” en ese territorio.

En su evaluación del funcionamiento institucional europeo, Duch expuso que la UE ha comenzado a modificar la práctica de la toma de decisiones por unanimidad. Recalcó que, en los últimos días, se registraron declaraciones y acciones oficiales que no contaban con el respaldo de todos los 27 miembros, pero que igualmente se materializaron, lo que denota una adaptación de la Unión a los contextos emergentes. Según Duch, la UE “cuando hace falta, es capaz de adaptarse a situaciones nuevas”, y prevé que esta tendencia a la flexibilidad para resolver asuntos urgentes se consolidará en el futuro. Duch consideró que la UE requiere mecanismos ágiles para aprobar medidas y reaccionar ante desafíos.

El conseller también se refirió al nuevo Plan de Acción Exterior 2026-2029 que su conselleria prepara y que posteriormente deberá recibir la aprobación del Parlament. Duch expresó su intención de que el documento se convierta en un “verdadero plan de país” que involucre a instituciones diversas, universidades, entidades empresariales, sindicatos y distintos organismos vinculados a la acción exterior. Precisó que el objetivo es que el plan funcione como un mapa participativo y abierto para guiar la política exterior catalana durante los próximos años y afrontar los retos futuros, buscando que el proceso de redacción y ejecución incluya colaboraciones amplias para dotar de solidez y legitimidad a la estrategia.

Las distintas intervenciones y propuestas presentadas por Duch se enmarcan en el contexto de la redefinición de alianzas internacionales y del papel que Cataluña aspira a desempeñar en el escenario global. Según relató Nueva Economía Forum, la Generalitat recalca la importancia de mantener su relevancia y de fortalecer la cooperación multilateral europea en un escenario de inestabilidad y reposicionamiento geopolítico mundial tras la retirada estadounidense de organismos internacionales.