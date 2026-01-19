Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 de enero (16.00 GMT)

Madrid, 19 ene (EFE).-

Quito.- Convencida de que la memoria colectiva es clave para mantener vivas las raíces del pasado y proyectarlas hacia un futuro sostenible, Ana García ha ideado un juego de memoria que busca sensibilizar sobre la importancia de conocer y proteger la biodiversidad de Ecuador, un "viaje" lúdico a través de sus montañas, animales, flores y culturas.

Buenos Aires.- Los fanáticos argentinos que sueñan con ver a la selección campeona del mundo se enfrentan a un panorama complejo a la hora de viajar al Mundial 2026: si bien cuentan más facilidades para hacerse de los dólares necesarios, los ingresos reales de la población y los elevados precios de billetes, entradas y hospedajes representan un desafío mayúsculo para muchos.

Londres.- El príncipe Enrique llegó este lunes al Tribunal Superior de Londres al inicio del juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del 'Daily Mail', al que él y otros demandantes, como Elton John y Liz Hurley, acusan de vulnerar su privacidad con prácticas ilegales en el pasado.

Atenas.- Los reyes de España han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) que ha causado 39 muertos y han destacado que la prioridad es ahora atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro.

Tokio.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció este lunes su decisión de disolver la Cámara Baja del Parlamento a partir del viernes, tras lo que convocará unas elecciones generales anticipadas el 8 de febrero, tal y como habían avanzado políticos y prensa del país.

Addis Abeba.- Miles de cristianos ortodoxos etíopes se han reunido este lunes en Adís Abeba para celebrar el Timkat, la festividad de la Epifanía que conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán y que está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Madrid.- El accidente ferroviario en el que han muerto al menos 39 pasajeros en Adamuz (Córdoba) con más de un centenar de heridos, ha causado honda conmoción en toda España, cuyas principales instituciones, estatales, autonómicas y locales, han rendido homenaje este lunes a las víctimas convocando minutos de silencio a mediodía.

Vorontsovka (Kirguizistán).- Creyentes ortodoxos se bañaron este lunes en un río de la localidad de Vorontsovka en Kirguistán para celebrar la Epifanía.

Hanói.- El gobernante Partido Comunista de Vietnam (PCV) comenzó este lunes una reunión quinquenal clave, en la que elegirá a su cúpula dirigente y a quien lleve el timón del país los próximos cinco años, cuando se espera que el actual máximo líder vietnamita, To Lam, refuerce su poder al estilo de Xi Jinping en China.

Berlín.- Los ministros de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, y de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia, Roland Lescure, han comparecido este lunes ante los medios en el Ministerio de Finanzas en Berlín para ofrecer una declaración conjunta.

Córdoba (España).- Los primeros cadáveres del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) han comenzado a ser trasladados y algunos ya han llegado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Moscú.- Creyentes ortodoxos se han sumergido este lunes en las gélidas aguas de un estanque para realizar el tradicional baño de la Epifanía en Moscú.

Roma.- Pompeya ha recuperado su antigua "red social" gracias al uso de tecnologías vanguardistas que han permitido descifrar casi 300 inscripciones, muchas inéditas, que revelan desde historias de amor hasta crónicas de gladiadores en un corredor de la antigua urbe romana, informó este lunes el parque arqueológico.

Bruselas.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este lunes dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3 %, pero advirtió de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.

Skopie.- Creyentes ortodoxos se han sumergido este lunes en las gélidas aguas del río Vardar para realizar el tradicional baño de la Epifanía enSkopie.

Adamuz (Córdoba).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos.

París.- El museo del Louvre, el más grande y visitado del mundo, anunció este lunes que permanecerá cerrado durante esta jornada con motivo de la huelga que mantienen de forma intermitente sus trabajadores desde el pasado diciembre.

Roma.- El actor francés Gérard Depardieu y el fotógrafo italiano Rino Barillari se han reunido este lunes en Roma y han llegado a un acuerdo para retirar la denuncia que acusaba al intérprete de golpear al 'paparazzi' cuando este intentó fotografiarlo junto a su pareja, Magda Varvusova, en la capital italiana en 2024.

Madrid.- Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, calificó a Xabi Alonso, destituido la pasada semana como técnico madridista, como "un grandísimo entrenador" con el que tuvo "una relación espectacular" y dijo que no se puede decir que no haya triunfado, porque "se fue antes de que se decidan los ´titulos".

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recordó este lunes a EE. UU., que ha reducido su presencia militar en Groenlandia a menos de 200 soldados frente a los 30.000 que tenía en su momento, por lo que la propia evaluación de riesgos del presidente de EE. UU., Donald Trump, que dice querer controlar la isla ártica por la supuesta amenaza de China y Rusia, quizás "no sea tan dramática".

Chribska (República Checa).- Un individuo disparó este lunes contra varias personas en el ayuntamiento de la localidad de Chribska, en el norte de la República Checa, causando la muerte de un hombre y seis heridos, entre ellos un policía, antes de ser abatido, informaron los agentes de seguridad en la red social X. "Confirmamos dos hombres (uno de los cuales es el agresor) y seis heridos. Al menos una mujer resultó gravemente herida", comunicó la policía checa, precisando que entre los heridos se cuenta un agente.

