El Barça, a levantarse en Burgos para ser cabeza de serie en la Copa

Barcelona, 17 ene (EFE).- El Barça visitará este domingo (12:00 horas CET) al Recoletas Salud San Pablo Burgos en busca de un triunfo que levante la moral tras la dolorosa derrota ante el Real Madrid en la Euroliga (80-61) y que permita encarrilar su objetivo de ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

El conjunto azulgrana ya había certificado su participación en el torneo copero gracias a la derrota del Dreamland Gran Canaria ante el Casademont Zaragoza (95-84) y ahora busca dar un paso decisivo para asegurarse un puesto privilegiado en el sorteo.

Para conseguirlo, deberá ganar en Burgos y esperar algunas combinaciones de resultados: que UCAM Murcia pierda ante el Casademont Zaragoza o que caigan tanto Joventut Badalona frente al Bàsquet Girona como Kosner Baskonia ante el Baxi Manresa.

Con todo, el partido contra el penúltimo clasificado de la Liga Endesa (balance de 3-12) también debe servir para que el equipo retome la línea ascendente que había mostrado tras la llegada de Xavi Pascual al banquillo hace dos meses, y que se disipó en el Movistar Arena.

El Barça sufrió un severo correctivo ante el eterno rival en un partido en el que estuvo irreconocible y marcado por la diferencia en el rebote (36-28), un ataque espeso con solo 4 de 18 en triples, y únicamente nueve asistencias, la mitad de las que promedia en Europa.

Con un calendario tan apretado, el cuadro catalán deberá resetear en menos de 48 horas, mejorar las estadísticas y, sobre todo, recuperar la garra y el espíritu competitivo que, incluso sin tanto talento o piernas frescas, le permitían competir hasta el final.

El Coliseum de Burgos será un escenario exigente para que el Barça recupere sensaciones y mantenga su invicto en la competición doméstica desde la llegada de Xavi Pascual, frente a un equipo que también ha elevado su nivel desde que Porfirio Fisac ocupa el banquillo.

El conjunto burgalés, que venía de dos victorias consecutivas ante Dreamland Gran Canaria (94-81) y Covirán Granada (90-107), llevó al límite al Joventut en la última jornada (95-98), apoyado en sus principales referencias ofensivas: los escoltas Jhivvan Jackson (16,1 puntos de media) y el argentino Gonzalo Corbalán (14,3).

El Barça se reencontrará con el base Raul Neto, quien apenas disputó siete minutos como azulgrana en los dos partidos que pudo jugar la temporada pasada antes de rescindir su contrato por problemas físicos. Ahora, el brasileño ha encontrado regularidad en Burgos, promediando 8,3 puntos por partido en la ACB.

Con las bajas de Juan Núñez, de larga duración, y Will Clyburn, quien ya trabaja sobre la pista y se acerca a la recta final de su recuperación, intentará volver a la senda del triunfo y recuperar las sensaciones que le hicieron un equipo fiable pensando ya en la Copa del Rey. EFE

