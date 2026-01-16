Karla Erjavec se pierde toda la temporada por rotura de cruzado

Ferrol, 16 ene (EFE).- El Baxi Ferrol ha anunciado este viernes que Karla Erjavec no jugará durante los meses que restan de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, confirmada tras la realización de las correspondientes pruebas médicas.

El club universitario, cuyo primer equipo cayó este jueves en Salamanca en la ida de los octavos de final de la Eurocopa femenina ante el Perfumerías Avenida, suma así su tercera baja en lo que va de campaña.

Previamente, se incorporaron a esa lista Begoña de Santiago, que sufrió una lesión de rodilla durante su participación en China en la Copa del Mundo de baloncesto 3x3 con la selección española sub-23, la cual le impidió debutar este curso, además de Gala Mestres por embarazo.

Esas dos bajas abocaron al fichaje de la jugadora francesa Clémentine Samson, procedente del Movistar Estudiantes, y a recurrir en varios encuentros a las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro, además de a Silvia Millán, contratada el pasado verano, inicialmente, como fisioterapeuta, pero con trayectoria previa como deportista. EFE

rs/pfm/jpd