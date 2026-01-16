Espana agencias

Karla Erjavec se pierde toda la temporada por rotura de cruzado

Guardar

Ferrol, 16 ene (EFE).- El Baxi Ferrol ha anunciado este viernes que Karla Erjavec no jugará durante los meses que restan de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, confirmada tras la realización de las correspondientes pruebas médicas.

El club universitario, cuyo primer equipo cayó este jueves en Salamanca en la ida de los octavos de final de la Eurocopa femenina ante el Perfumerías Avenida, suma así su tercera baja en lo que va de campaña.

Previamente, se incorporaron a esa lista Begoña de Santiago, que sufrió una lesión de rodilla durante su participación en China en la Copa del Mundo de baloncesto 3x3 con la selección española sub-23, la cual le impidió debutar este curso, además de Gala Mestres por embarazo.

Esas dos bajas abocaron al fichaje de la jugadora francesa Clémentine Samson, procedente del Movistar Estudiantes, y a recurrir en varios encuentros a las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro, además de a Silvia Millán, contratada el pasado verano, inicialmente, como fisioterapeuta, pero con trayectoria previa como deportista. EFE

rs/pfm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Condenados por adoctrinar en la yihad a jóvenes de Melilla, incluido un niño de 12 años

Infobae

Los españoles gastan en huevos un 17 % más en un año, 4 veces más que la compra en general

Infobae

Arbeloa "volvería a hacer" la misma convocatoria de Albacete

Infobae

Guéhi, muy cerca de fichar por el Manchester City

Infobae

Osasuna, obligado a reaccionar ante un Oviedo en situación crítica

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Herrero Guerrera, uno de

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

El precio de la luz en España para este 17 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”