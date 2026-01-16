Brabec gana la etapa y es el nuevo líder, con el español Tosha Schareina tercero

Redacción deportes, 16 ene (EFE).-El estadounidense Ricky Brabec (Honda) se ha impuesto en la duodécima etapa del Rally Dakar en motos y ha recuperado el liderato de la clasificación general a falta de una sola jornada.

Brabec aventajó en 3:43 al argentino Luciano Benavides y ahora lidera la general con 3:20 de margen, tras partir con 23 segundos de desventaja.

Mañana restan 105 kilómetros de especial y el español Tosha Schareina ha sido tercero en la etapa y ha asegurado la tercera plaza final. EFE

jmd/jpd