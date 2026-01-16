Espana agencias

1.370 llegadas irregulares en los primeros 15 días del año, menos de la mitad que en 2024

Madrid, 16 ene (EFE).- Un total de 1.370 migrantes han llegado a España de forma irregular en la primera quincena del año, un 60,4 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando lo hicieron 3.460 personas.

Son datos del primer balance sobre inmigración irregular del 2026, publicado este viernes por el Ministerio del Interior después de un 2025 en el que las llegadas de migrantes por esta vía bajaron un 42,6 % debido a un desplome de los datos en el caso de la ruta canaria.

En total, desde el 1 hasta el 15 de enero han llegado a España de esta forma 1.370 personas, la gran mayoría (1.194) por mar, a bordo de 27 pateras o cayucos, casi la mitad que en los primeros quince días del año pasado (56).

En el caso de Canarias, destino del mayor número de llegadas irregulares al país, estos primeros 15 días del 2026 han arribado al archipiélago 718 personas, un 77,7 % menos que en 2025, tras completar la considerada como una de las rutas más peligrosas del mundo.

El pasado 6 de enero fue rescatado un cayuco con 143 ocupantes en La Gomera, entre ellos un fallecido y otros 6 que fueron hospitalizados por hipotermia, y el pasado miércoles fue localizado a la deriva otro cayuco con dos fallecidos en el que viajaban otras 106 personas tras pasar una semana en el Atlántico a la altura de Dajla (Sahara).

Según datos de ACNUR, la mayoría de personas que llegaron a Canarias por esta vía en 2025 procedían de Mali (31,3 %), Senegal (29,2 %) y Guinea (12 %).

A las Islas Baleares, donde a lo largo de 2025 sí hubo un repunte del 24,5 % de las llegadas irregulares en patera, estos 15 días han arribado 151 personas, un 29,1 % más que en la primera quincena del año pasado. En los primeros cuatro días del año fueron rescatadas 147 personas en siete pateras llegadas a Formentera, Cabrera y Mallorca.

En el caso de la Península, han accedido a ella por vía marítima 325 personas -más del cuádruple que en el mismo periodo de 2025, cuando lo hicieron 69 migrantes- y Ceuta y Melilla han empezado el año sin llegadas irregulares por mar.

En cuanto a las llegadas terrestres (que incluyen los accesos a nado), un total de 176 personas han alcanzado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en estos 15 días, 172 en Ceuta, lo que supone un aumento del 245,1 % en su conjunto respeto al mismo periodo del 2025.

Según datos de ACNUR, la mayoría de personas que llegaron a España por la ruta del mediterráneo occidental (a Baleares, Península, Ceuta y Melilla) en 2025 procedían de Algeria (54,2 %), Marruecos (18,5 %) y Somalia (8,8 %).

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de las entradas de personas extranjeras al país y muchas de las personas que arriban de esta forma al país son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países

Muchas de estas travesías, que se llevan a cabo en condiciones muy precarias, acaban en muerte. Según datos de Acnur, en 2025 perdieron la vida 424 personas en lo que va de año en la ruta canaria y 277 han fallecieron tratando de llegar a la Península, Baleares, Ceuta o Melilla. EFE

